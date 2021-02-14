Altındağ'da Yüzme havuzları çok yakında açılıyor

Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşasında sona gelindi. Havuzların açılışı çok yakında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlunun katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın başlattığı spor seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Altındağın yüzme şampiyonlarını yetiştirmek için yapılan yüzme havuzlarını bir an önce hizmete açacaklarını söyleyen Başkan Balcı Havuzlarımızı bir an önce tamamlamak için çok hızlı bir biçimde çalışıyoruz. Çalışmaları çok yakında tamamlayacak ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlunun da katılımlarıyla hizmete açacağız. dedi.

ŞAMPİYONLARIN ADRESİ OLACAK

Başkan Balcı "ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Altındağı spor alanında zirveye taşıyacak olan yarı olimpik yüzme havuzları tamamlanmak üzere... Battalgazi ve Feridun Çelik mahallerinde yapımı devam eden yüzme havuzları Altındağa güneş gibi doğacak. Altındağda sporu atağa kaldıracak Altındağda spor yatırımlarını hayata geçirecek ve yeni şampiyonları Altındağdan yetiştireceğiz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Altındağı her alanda olduğu gibi spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah..." ifadelerini kullandı.