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- 16 Şub 2021 - 17:34 G: 16 Şub 2021 - 17:37

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 İOKBS Başvuru Formu!

Her sene ilk, orta ve lise öğrencileri bursluluk sınavı yapılıyor.2021 bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Her sene ilk, orta ve lise öğrencileri için yapılan bursluluk sınavı başvuruları bu sene de yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınav için başvuruların 8 şubat tarihinde başladığı daha önce açıklanmıştı. 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek sınavın başvuruları yakın zamanda son bulacak. Bursluluk sınavına girmek için hazırlanan öğrenciler ise son başvuruların ne zaman yapılabildiğini merak ediyor. Başvuru tarihlerinin yanı sıra yapılacak bursluluk sınavı ile ilgili ayrıntılar da araştırma konusu oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de online olarak yapılacak başvuruların ardından sınav tarihi merakla beklenecek.

16 Şub 2021 - 17:34 - Eğitim

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