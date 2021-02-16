Çukur Final Mi Yapıyor? Çukur Dizisi Ne Zaman Bitiyor?
Reyting rekortmeni dizi Çukur yeni iddialar ile gündemde. Çukur final mi yapacak? Çukur finali ne zaman olacak? Haberimizden inceleyebilirsiniz.
Show TV ekranlarının fenomen yapımı Çukur son günlerde final iddiaları ile gündeme geliyor. Dördüncü sezonu ile ekrana gelen yapımın bu sezon son kez yayınlandığı ve önümüzdeki günlerde final yapacağı konusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımı final tarihini araştırıyor. Çukur dizisinin ilk açıklanan final tarihinde değişiklik olup olmayacağı da merak edildi.
Dördüncü sezonu ile ekrana gelen Çukur dizisi hakkında çıkan final iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İlk olarak 23 ekim 2017 yılında yayınlanan yapımın ilk başında 4. sezonda final yapması planlanmıştı. Dizi oyuncuları ise geçtiğimiz günlerde planlandığı gibi bu sezon final yapılacağına dair canlı yayında açıklama yaptı. Dizinin bu sezon final yapacağı netleşmekle beraber son bölümün yayınlanacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor.
16 Şub 2021 - 17:37 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.