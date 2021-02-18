2021 Mart Ayı Direksiyon Sınavı Ne Zaman? Ehliyet Sınavları Online Mı Yapılacak?

2020 yılı boyunca tüm Türkiye’de etkili olan Covid-19 salgını hayatın birçok alanında değişikliklere neden oldu. Her ay yapılan ehliyet sınavlarının bu sene nasıl devam edeceği ise merak konusu oluyor. Hem teorik hem de pratik aşamalardan oluşan direksiyon sınavı için teorik aşamanın yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı araştırılan konulardan biri olmakla beraber vatandaşlar mart ayında direksiyon sınavlarının pratik aşamasının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Salgının etkili olmaya devam ettiği bu süreçte direksiyon sınavlarına ilişkin ayrıntılar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Covid-19 salgın sürecinin devam etmesinden ve salgınını yayılma risklerinin sürmesinden kaynaklı olarak bu sene mart ayında yapılacak direksiyon sınavının teorik aşaması online olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce de açıkladığı gibi adaylar direksiyon sınavına online olarak girecek ve sınav sonuçları e devlet üzerinden takip edilebilecek. Ehliyet sınavının ilk aşaması online yapılacak olmakla beraber uygulamalı aşamasının yapılıp yapılmayacağı ve tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor.