Kan Şekeri Neden Düşer? Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılır? Hangi Besinler Yenilir?

Birden çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen kan şekeri düşüklüğü, özellikle şeker hastalarının etkilendiği durumlardan biridir.

Vücutta halsizlik başta olmak üzere birçok belirti gösteren kan şekeri düşüklüğü, birçok zaman bazı besinlerin tüketilmesi ile geçirilebilmekle beraber görme bozukluğu ya da bulanıklığı gibi daha ciddi belirtiler ortaya çıkması durumunda ise mutlaka bir uzmana başvurmak gerekmektedir. Başta şeker hastaları olmak üzere birçok kişide farklı nedenlerle oluşabilen kan şekeri düşüklüğünün çok belirgin belirtileri de bulunmaktadır.