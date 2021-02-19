Mars'a Ne Kadar Sürede Gidilir? Mars'a Gitmek Ne Kadar Sürer?

NASA’nın Mars’a iniş yapan uzay aracı sonrasında Dünya ve Mars arasındaki mesafe merak konusu oldu. NASA’nın uzun zamandır takip edilen Mars yolculuğu ile ilgili güncel haberlerin gelmeye başlaması, Mars’a yolculuğun ne kadar sürdüğü konusunda yapılan araştırmaların artmasına neden oldu. NASA’nın Perseverance ismini verdiği uzay aracı bilindiği gibi Mars yüzeyine başarılı bir iniş yaptı. Bir süredir gündemde olan Mars yolculuğunun ilk aşamasının tamamlanmasının ardından yolculuğun ne kadar sürdüğü, Dünya ve Mars arasındaki mesafenin ne kadar olduğu merak konusu oldu.