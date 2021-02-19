Yüz Felci Neden Olur, Yüz Felci Geçici Mi? Tedavisi Var Mı?
Sinir hastalıkları arasında yer alan yüz felci, mimiklerde hareket kaybının yaşanmasına neden olmaktadır. Peki, yüz felci neden olur, geçer mi? Yüz felci tedavisi var mı? İşte detaylar...
Sinir hastalıklarından biri olarak bilinen yüz felci, yüz mimiklerinde hareket kaybının yaşanması anlamına gelir. Yüzün iki tarafında ya da tek tarafından oluşabilen yüz felcinin farklı türleri ve belirtileri görülmektedir. Yüzdeki mimik kaslarına hareketi getiren beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan yüz felci aniden gelişebileceği gibi zaman içinde yavaş yavaş da gerçekleşebilir. Yüz felcinin geçici ya da uzun süren türleri bulunmakla beraber tedavisi de mümkündür. Yüz felci geçiren kişilerde görülen en yaygın belirtiler yüzde sarkma ya da yüz kaslarında zayıflık olmakla beraber bunların dışında da birçok belirtisi görülmektedir.
19 Şub 2021 - 17:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.