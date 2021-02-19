Yüz Felci Neden Olur, Yüz Felci Geçici Mi? Tedavisi Var Mı?

Sinir hastalıklarından biri olarak bilinen yüz felci, yüz mimiklerinde hareket kaybının yaşanması anlamına gelir. Yüzün iki tarafında ya da tek tarafından oluşabilen yüz felcinin farklı türleri ve belirtileri görülmektedir. Yüzdeki mimik kaslarına hareketi getiren beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan yüz felci aniden gelişebileceği gibi zaman içinde yavaş yavaş da gerçekleşebilir. Yüz felcinin geçici ya da uzun süren türleri bulunmakla beraber tedavisi de mümkündür. Yüz felci geçiren kişilerde görülen en yaygın belirtiler yüzde sarkma ya da yüz kaslarında zayıflık olmakla beraber bunların dışında da birçok belirtisi görülmektedir.