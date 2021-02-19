Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Şub 2021 - 17:01 G: 19 Şub 2021 - 17:07

Yüz Felci Neden Olur, Yüz Felci Geçici Mi? Tedavisi Var Mı?

Sinir hastalıkları arasında yer alan yüz felci, mimiklerde hareket kaybının yaşanmasına neden olmaktadır. Peki, yüz felci neden olur, geçer mi? Yüz felci tedavisi var mı? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Sinir hastalıklarından biri olarak bilinen yüz felci, yüz mimiklerinde hareket kaybının yaşanması anlamına gelir. Yüzün iki tarafında ya da tek tarafından oluşabilen yüz felcinin farklı türleri ve belirtileri görülmektedir. Yüzdeki mimik kaslarına hareketi getiren beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan yüz felci aniden gelişebileceği gibi zaman içinde yavaş yavaş da gerçekleşebilir. Yüz felcinin geçici ya da uzun süren türleri bulunmakla beraber tedavisi de mümkündür. Yüz felci geçiren kişilerde görülen en yaygın belirtiler yüzde sarkma ya da yüz kaslarında zayıflık olmakla beraber bunların dışında da birçok belirtisi görülmektedir.

19 Şub 2021 - 17:01 - Yaşam

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüs'ün Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı! %50 Hasar Tespit Edildi! mask
Koronavirüs'ün Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı! %50 Hasar Tespit Edildi!
Diyabetliler Dikkat! Kovid-19 Ölüm Oranı Daha Yüksek! mask
Diyabetliler Dikkat! Kovid-19 Ölüm Oranı Daha Yüksek!
Kan Şekeri Neden Düşer? Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılır? Hangi Besinler Yenilir? mask
Kan Şekeri Neden Düşer? Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılır? Hangi Besinler Yenilir?
MS Hastaları İçin Büyük Proje! "beniMSesim" Rekor Dinleme Sayısı! mask
MS Hastaları İçin Büyük Proje! "beniMSesim" Rekor Dinleme Sayısı!
İran'da Korona Virüs Tablosu Büyüyor! Aşılar Fayda Etmiyor! mask
İran'da Korona Virüs Tablosu Büyüyor! Aşılar Fayda Etmiyor!
Almanya'dan Korkutucu Haber! Mutant Virüs Hızında Artış! mask
Almanya'dan Korkutucu Haber! Mutant Virüs Hızında Artış!
Sessiz Ölümler! O Ülkede Kovid-19 Ölümleri Duyulmuyor! mask
Sessiz Ölümler! O Ülkede Kovid-19 Ölümleri Duyulmuyor!
İngiltere'den Aşı Başarısı! Ölümler Azalıyor! mask
İngiltere'den Aşı Başarısı! Ölümler Azalıyor!
Korkulan Oldu! Aşının Sahtesi Yapıldı! mask
Korkulan Oldu! Aşının Sahtesi Yapıldı!
Bakan'dan Açıklama Geldi! "500 Binden Fazla Aşı..." mask
Bakan'dan Açıklama Geldi! "500 Binden Fazla Aşı..."
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yüz Felci Neden Olur, Yüz Felci Geçici Mi? Tedavisi Var Mı? mask
Yüz Felci Neden Olur, Yüz Felci Geçici Mi? Tedavisi Var Mı?
Mars'a Ne Kadar Sürede Gidilir? Mars'a Gitmek Ne Kadar Sürer? mask
Mars'a Ne Kadar Sürede Gidilir? Mars'a Gitmek Ne Kadar Sürer?
Survivor'dan Ayrıldı ama Gündemde Kalmaya Devam Ediyor! Tüm Takım Arkadaşlarına İsyan Etti! Neler Oluyor? mask
Survivor'dan Ayrıldı ama Gündemde Kalmaya Devam Ediyor! Tüm Takım Arkadaşlarına İsyan Etti! Neler Oluyor?
Kuzey Yıldızı Yıldız Kadıoğlu Neden Yok? Aslıhan Güner Diziden Ayrıldı Mı? mask
Kuzey Yıldızı Yıldız Kadıoğlu Neden Yok? Aslıhan Güner Diziden Ayrıldı Mı?
Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok… mask
Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok…
ÖSYM Cevapladı! İşte Merak Edilen Konular! mask
ÖSYM Cevapladı! İşte Merak Edilen Konular!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL