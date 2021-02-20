Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Şub 2021 - 10:55 G: 20 Şub 2021 - 11:06

3 Puan Almayan Kalmadı! Liglerde Kıyasıya Mücadele Devam Ediyor!

Profesyonel liglerde koronavirüs sonrası zorlu çekişmeler devam ediyor. Profesyonel liglerde puan alamayan ve galibiyeti olmayan takım kalmadı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un Royal Hastanesi Bandırmaspor'u mağlup etmesiyle 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerde 3 puan almayan ekip kalmadı.

Ligde 22. haftaya son sırada giren Eskişehirspor, konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Eskişehirspor, ligdeki son galibiyetini geçen sezonun 21. haftasında 8 Şubat 2020'de Altınordu karşısında 3-0'lık skorla elde etmişti.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle geçen sezon düşmenin kaldırıldığı ligde Eskişehirspor, bu sezon son sırada mücadelesini sürdürüyor.

Profesyonel liglerde her ekibin en az 1 galibiyeti var

Süper Lig'de 21, TFF 1. Lig'de 18, Misli.com 2. Lig'de iki grupta 39 ve Misli.com 3. Lig'de dört grupta 67 takım olmak üzere toplam 145 takımın yer aldığı profesyonel liglerde galip gelemeyen son takım Eskişehirspor da 3 puanla tanıştı.

Eskişehirspor'dan önce galibiyeti olmayan ekiplerden Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'taki Kardemir Karabükspor, 22. haftada 7 Şubat Pazar günkü mücadelede Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetine imza atmıştı.

Bu 2 ekip gibi galibiyete geç ulaşan takımlardan MKE Ankaragücü, ilk 3 puanını 12. hafta mücadelesinde 12 Aralık 2020'de İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yenerek elde etmişti.

Ankara ekibinin 6. haftada Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. 15 Aralık 2020'de oynanan müsabakayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

20 Şub 2021 - 10:55 AA İzmir- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Duyurdu! Milli Sporcular'a Burs Müjdesi! mask
Cumhurbaşkanı Duyurdu! Milli Sporcular'a Burs Müjdesi!
FIFA'dan Şok Karar! Dünya Kupası Maçları Ertelendi! mask
FIFA'dan Şok Karar! Dünya Kupası Maçları Ertelendi!
Trabzonspor'dan Rekor Satış! Tam 61 Bin Lira! mask
Trabzonspor'dan Rekor Satış! Tam 61 Bin Lira!
Statlarda Daha Çok Yer Alacaklar! Foto Muhabirlerine Müjde! mask
Statlarda Daha Çok Yer Alacaklar! Foto Muhabirlerine Müjde!
Bayern Münih'te Şok! Yıldız Futbolcu Kovid-19 Oldu! mask
Bayern Münih'te Şok! Yıldız Futbolcu Kovid-19 Oldu!
Beşiktaş'ta Mola Tamam! Denizlispor Galibiyeti Hedefleniyor! mask
Beşiktaş'ta Mola Tamam! Denizlispor Galibiyeti Hedefleniyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beklenmedik Sonuçlar! mask
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beklenmedik Sonuçlar!
Trabzonspor 26. randevusuna Çıkıyor! Kötü Gidişat Duracak Mı? mask
Trabzonspor 26. randevusuna Çıkıyor! Kötü Gidişat Duracak Mı?
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar! mask
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar!
Hakemler Açıklandı! Gözler 26. Haftada! mask
Hakemler Açıklandı! Gözler 26. Haftada!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Duyurdu! Milli Sporcular'a Burs Müjdesi! mask
Cumhurbaşkanı Duyurdu! Milli Sporcular'a Burs Müjdesi!
Çankaya Belediyesi'nin Buzlanmaya karşı organik mücadelesi! Eksi 60 dereceye kadar etkili solüsyon mask
Çankaya Belediyesi'nin Buzlanmaya karşı organik mücadelesi! Eksi 60 dereceye kadar etkili solüsyon
Kırsalda Açıktan Akan Atık Su Kalmayacak mask
Kırsalda Açıktan Akan Atık Su Kalmayacak
NASA Yayınladı! Azim'den Renkli Fotoğraflar Geldi! mask
NASA Yayınladı! Azim'den Renkli Fotoğraflar Geldi!
3 Puan Almayan Kalmadı! Liglerde Kıyasıya Mücadele Devam Ediyor! mask
3 Puan Almayan Kalmadı! Liglerde Kıyasıya Mücadele Devam Ediyor!
MEB'den AR-GE Merkezi Atağı! "Sanal Gerçeklik Merkezi!" mask
MEB'den AR-GE Merkezi Atağı! "Sanal Gerçeklik Merkezi!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL