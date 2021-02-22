Dişi Herkül Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Hedef Önce Avrupa Sonra Olimpiyatlar

Kahramankazan Belediyespor Kulübünün Dişi Herkül Kakaplı milli haltercisi Tuğçe Boynueğri Nisan ayında Moskovada düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve ardından da Temmuzda Tokyoda düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya için çalışıyor.

Kahramankazan'ın gururu Dişi Herkül kakaplı milli halterci Tuğçe Boynueğri Nisan ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonasının hazırlıklarını sürdürdüğü Çorumdaki milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Ankara'ya ve Türkiye'ye gurur yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tuğçe Boynueğri Avrupa Şampiyonasında iyi bir dereceyle altın madalya kazanarak Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye adına madalyalar kazanabilmek için çok çalıştığını dile getiren milli halterci İlk kez milli formayla 2014te boy gösterdim. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar aldım. 2018de Özbekistan'da Dünya Gençler Halter Şampiyonasında üçüncülük elde ettim. 2019da ise 23 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonrasında Naim Süleymanoğlu Turnuvasında ikinciliğim var diye konuştu.

En Büyük Hedefim...

Pandemi sürecinde de bireysel olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini anlatan Boynueğri şunları kaydetti:

Şu an Çorumda büyükler Avrupa kampındayız günde iki kez üçer saatten altı saat antrenman yapıyoruz. Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonasında madalya alırsam Tokyo Olimpiyatlarına kota şansım var inşallah. Öncelikle Avrupa'da şampiyonluğu hedefliyorum tabii ki de kota alabilmeyi ve olimpiyatlara katılabilmeyi çok istiyorum. Bir Naim Süleymanoğlu gibi Nurcan Taylan gibi başarılarımla konuşulmak isterim. En büyük hedefim Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanabilmek. Paris Olimpiyatlarına katılmak için de çok çalışacağım.

Her Zaman Yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da genç sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi. Oğuz Tuğçe kızımıza bundan önce bizlere yaşattığı başarılar için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu başarılarına önce Avrupada sonra da olimpiyatlarda devam edecek dedi.