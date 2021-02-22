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- 22 Şub 2021 - 17:24 G: 22 Şub 2021 - 17:32

Grup Başkanvekili Zengin Konuştu! Sosyal Medya Kısıtlanmalı Mesajı Verdi!

Hakkında yapılan eleştiri ve saldırılar ile ilgili konuşan zengin Sosyal medyanın daha kontrollü olması gerektiği mesajını verdi.

Ali Kurt
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AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: " Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."

22 Şub 2021 - 17:24 AA - Siyaset

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