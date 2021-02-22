22 Şub 2021 - 17:24 Güncelleme: 22 Şub 2021 - 17:32
Grup Başkanvekili Zengin Konuştu! Sosyal Medya Kısıtlanmalı Mesajı Verdi!
Hakkında yapılan eleştiri ve saldırılar ile ilgili konuşan zengin Sosyal medyanın daha kontrollü olması gerektiği mesajını verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: " Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."
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22 Şub 2021 - 17:24 AA - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.