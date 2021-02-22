Grup Başkanvekili Zengin Konuştu! Sosyal Medya Kısıtlanmalı Mesajı Verdi!

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: " Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."