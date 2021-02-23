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- 23 Şub 2021 - 18:04 G: 23 Şub 2021 - 18:16

Toyota Geleceği İnşa Ediyor! Akıllı Dünya Bu Şehir'de Olacak!

Toyota geleceğin şehri olarak adlandırılan "Woven City’nin" inşasına başladığını bildirdi. 2020 yılının ocak ayında duyurulan Woven City projesi ile tamamen akıllı bir dünya hedefleniyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Toyota, birçok mobilite geliştirme projesine öncülük yapacak yüksek teknolojiye sahip "Woven City" şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Toyota Grubu’nun mobilite geliştirme projelerinden sorumlu Woven Planet, Japonya’da Fuji’deki eski bir araç üretim tesisinde şehrin yapımına başladı.

Woven City ile birlikte "0" emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturulacak. Bu kapsamla inşa edilen şehir, daha iyi bir topluma hizmet etmek amacıyla teknolojik gelişimi hızlandırmayı amaçlıyor.

Geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapacak Woven City’nin temel atma törenine Toyota Başkanı Akio Toyoda ile birlikte Shizuoka İdari Bölgesi Valisi Heita Kawakatsu, Susono Belediye Başkanı Kenji Takamura, Woven Planet Üst Yöneticisi (CEO) James Kuffner, TMEJ Başkanı Kazuhiro Miyauchi ve yerel halk temsilcileri katıldı.

 Teknolojik ve insan merkezli bir şehir

Geleceğin şehri Woven City, yüksek teknolojisinin yanı sıra insan merkezli bir yaklaşım da sunacak. Toyota ilk kez 2020 yılının ocak ayında duyurulan Woven City projesi için kısa zamanda harekete geçerek çalışmalarını başlattı. Şehri yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje olarak tasarlayan Toyota, Woven City’de otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacak. Aynı zamanda burada bir dizi iş fırsatının sağlanması ve dünya çapından araştırmacıların yer alması bekleniyor.

Woven City’de zemin seviyesinde üç tür cadde yer alacak. Birisi otonom araçlara, birisi yayalara ve birisi de kişisel mobilite araçları kullanan yayalara ait olacak. Aynı zamanda yük ve eşya taşınması adına kullanılmak üzere bir yer altı yolu inşa edilecek. İleri teknolojiye sahip olacak şehirde yaşam öncelikle çoğunluğu yetişkin olmak üzere, küçük çocukları olan ailelerin bulunacağı yaklaşık 360 sakinle başlayacak. Sonrasında, araştırmacıların ve Toyota çalışanlarının katılımıyla birlikte 2 binden fazla nüfusa ulaşılacak.

23 Şub 2021 - 18:04 AA İstanbul- Teknoloji

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