Gölbaşı, Bilardonun Merkezi Oluyor…

Dünyada Mr. Magic ya da The Turkish Prince lakaplarıyla tanınan Dünya Şampiyonu Semih Saygıner'in de katıldığı temel atma töreninin açılış konuşmasını Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan yaptı. Turnuva Tesisinin Gölbaşı ve ülkemiz açısından önemine vurgu yapan Ersan Ercan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik başta olmak üzere bu süreçte büyük özveri ile çalışan Belediye Başkanımız Ramazan Şimşeke ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bu tesisin hayata geçmesinin gerçek mimarı olan Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşeki birkaç cümle ile anlatamam. Yaklaşık 2 yıldır bu tesisin hayata geçmesi için büyük gayret verdik. Çok çalıştık ve bu aşamaya geldik. Tesisimiz hem sporumuza hem de Gölbaşımıza anlam katacak. Dünya ve Avrupa şampiyonaları burada gerçekleşecek. ABDden Japonyaya İspanyadan Kore ve Vietnama kadar bütün dünya şampiyonlarına burada ev sahipliği yapacağız. Semih Saygıner gibi milli sporcularımızı da burada ağırlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük zaferlerde sevinçlerde buluşmak üzere dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise 2 bin metrekare inşaat alanına sahip bilardo kompleksinin Türkiyede bir ilk olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: Bilardo hem Türkiyede hem de dünyada büyük ilgi ile takip edilen ve ülkemizde en çok ilgi gören spor dallarından biri. Bugün burada açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli sporcumuz dünya şampiyonumuz Semih Saygıner başta olmak üzere Tayfun Taşdemir Murat Naci Çoklu gibi değerli sporcuları ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

SPOR TURIZMININ BAŞKENTI

Ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapılacak olan tesis ile spor turizminin Ankaraya taşınacağını aktaran Başkan Ramazan Şimşek Spor denilince akla Ankara ve Gölbaşı gelecek. Dünya Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları önümüzdeki yıldan itibaren Gölbaşımızda oynanmaya başlayacak. TRTden naklen yayınlanacak bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşımız tanıtılacak hem de yıl içerisinde buraya gelecek binlerce sporcu ve seyirci ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağız açıklamasında bulundu.

FEDERASYON BINASI GÖLBAŞINA TAŞINIYOR

Tesisin içerisinde yer alacak alanlardan da bahseden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Tesisimizde federasyon binası turnuva salonu fuaye kafeterya ve mutfak seyirci ve sporcu ayrı giriş-çıkış alanları bay-bayan sporcu giyinme odaları maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası hakem odası sinema koltuklu çift tribün tüm salona hâkim loca toplantı salonu açık otopark gibi pek çok alan bulunacak dedi.

Gölbaşının gençlerine de çağrıda bulunan Başkan Şimşek Benim de sizden isteğim ülkemize ve Gölbaşımıza dünya şampiyonlukları getirmeniz olacak. Bunları yaparken hem Bilardo Federasyonumuz hem de belediyemiz her zaman yanınızda olacak. Mustafa Kemal Atatürkün de dediği gibi Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tesisimizde emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor Gölbaşımıza Ankaramıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadeleri ile sözlerini noktaladı.

Başkan Ramazan Şimşek ayrıca Tulumtaş Mağarasının da turizme açılacağını ve Üniversiteler Caddesinin de 2021 yılı içerisinde açılacağı bilgilerini verdi.

TÜRKIYE BAŞARILI SPORCULARI ILE DOMINE EDECEK GÜÇTEDIR.

Semih Saygıner ise bilardonun dünyada büyük ilgi gören bir spor dalı olduğuna vurgu yaparak 1980li yılların başında bilardoya başlamış ve bilardonun aileler tarafından tasnif edilmeyen bir spor olduğunu görmüş bir sporcu olarak bu aşamaya gelişine şahitlik etmek beni çok mutlu ediyor. Bilardo dünyada tanınan spor dalıdır ve Türkiye başarılı sporcuları ile domine edecek güçtedir. Herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum dedi.

Tören Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşekin protokol üyelerinin ve davetlilerin temel atma startını vermesi ile devam etti. Konuşmaların ardından dünyaca ünlü bilardocu Semih Saygınere meydan okuyan Başkan Ramazan Şimşek ile Semih Saygınerin maçı renkli anlara sahne oldu.