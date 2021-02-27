Mesaide Cep Telefonuyla Oynayan İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar

Bursa’da bir fabrikada çalışan işçi amirlerinin emirlerine uymadığı, kapalı alanda sigara içtiği, çalışırken cep telefonu kullandığı ve iş güvenliğini tehlikeye attığı gibi gerekçeler nedeni ile tazminatsız şekilde işten kovuldu. 6 yıldır çalıştığı fabrikadan tazminatsız şekilde çıkarılan işçi, haksız nedenlerle işten çıkarıldığı gerekçesi ile işçi mahkemesinin yolunu tuttu. Fesih iddianamesindeki olaylarının büyük kısmının doğru olmadığını iddia eden işçi, iddia edildiği gibi 18 günlük rapor almadığını, hiç hasta olmamasının mümkün olmadığını ve iddianamedeki olayları yalan olduğunu iddia ederek, kıdem ve tazminat alacakları ile beraber işçi alacaklarının da tahsil edilmesine istedi.