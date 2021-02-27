Mesaide Cep Telefonuyla Oynayan İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar
Bursa'da fabrikada çalışırken cep telefonu ile oynayan ve iş güvenliğini tehlikeye artan işçi kovulmuştu Tazminatsız kovulan işçi hakkında emsal karar geldi!
Bursa’da bir fabrikada çalışan işçi amirlerinin emirlerine uymadığı, kapalı alanda sigara içtiği, çalışırken cep telefonu kullandığı ve iş güvenliğini tehlikeye attığı gibi gerekçeler nedeni ile tazminatsız şekilde işten kovuldu. 6 yıldır çalıştığı fabrikadan tazminatsız şekilde çıkarılan işçi, haksız nedenlerle işten çıkarıldığı gerekçesi ile işçi mahkemesinin yolunu tuttu. Fesih iddianamesindeki olaylarının büyük kısmının doğru olmadığını iddia eden işçi, iddia edildiği gibi 18 günlük rapor almadığını, hiç hasta olmamasının mümkün olmadığını ve iddianamedeki olayları yalan olduğunu iddia ederek, kıdem ve tazminat alacakları ile beraber işçi alacaklarının da tahsil edilmesine istedi.
27 Şub 2021 - 17:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.