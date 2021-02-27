Kıble Nasıl Bulunur? Kâbe Hangi Yöndedir? İşte Kıble Bulma Yöntemleri!

Arapça kökenli bir kelime olan kıble, yön ya da yönelme anlamlarına gelmektedir. İslam dininde namaz kılınırken hangi yöne doğru hareket edilmesi gerektiğini gösteren kıble, Mekke’de bulunan Kabe binasının istikametini tarif etmektedir.

İslam dininde namaz kılarken Müslümanların yöneldikleri yönü tarif etmek için kullanılan kıblenin nasıl bulunacağı son dönemlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Camilerde kılınan namazlar kıble yönü bulmak gibi bir kaygı olmamakla beraber Covid-19 salgınının da etkisi ile son dönemlerde namazların hep evde kılınmaya başlaması kıble yönünü bulmak Müslüman vatandaşlar için merak konusu haline geldi. İslam dinine mensup olan binlerce vatandaş, kıble yönünü nasıl bulacağını merak ediyor.