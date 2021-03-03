Altın Bahçede Çalışmalar Sürüyor
Ankara'ya kazandırılacak dev Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında Ankaranın kuşbakışı izlenebileceği seyir terasının da bulunacağı Altın Bahçe 50 dönüm arazi üzerine kurulacak.
Altın Bahçede Çalışmalar Sürüyor
Ankara'ya kazandırılacak dev Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında Ankara'nın kuşbakışı izlenebileceği seyir terasının da bulunacağı Altın Bahçe 50 dönüm arazi üzerine kurulacak.
Altındağ Belediyesi, Ankara'ya yepyeni bir Millet Bahçesi kazandırıyor. Altındağ Belediyesi, başkentlilerin Ankara'yı kuşbakışı izleme imkanı bulacağı “Altın Bahçe” için durmaksızın çalışıyor. Altın Bahçe tamamlandığında, Ankara 50 dönümlük yeni bir yeşil alan kazanacak. Altın Bahçe; spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, seyir terası, mescid ve kafeterya gibi bölümleri ile her yaşa hitap edebilecek büyük bir rekreasyon alanı olacak. Ankaralılar, Başpınar Mahallesi'ne inşa edilen millet bahçesinde, huzurlu zaman geçirerek sosyalleşebilecek. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altın Bahçe ile başkente yeni bir cazibe merkezi kazandıracaklarını söyledi.
"Sözlerimizi Tutuyoruz"
Altın Bahçe tamamlandığında, Altındağ'a ve Ankara'ya değer katacağını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimize seçim döneminde birçok proje sözü vermiştik. O sözlerden biri de Başpınar Mahallesi'ne inşa edilecek Millet Bahçesi'ydi. Kısa süre önce çalışmalarına başladığımız dev yeşil alan projesini tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. İsmini Altın Bahçe koyduğumuz bu rekreasyon alanı hem Altındağ’a hem de Ankara’ya güneş gibi doğacak.” dedi.
03 Mar 2021 - 10:05 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.