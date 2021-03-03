AHİD Kadınları Kadına Yönelik Şiddette Tek Ses Oluyor

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği AHİD genel merkez kadın kolları son yıllarda artan kadına ve çocuklara yönelik şiddetin sesi olmak için bir araya geldi. Şiddet mağduru kadınların sesi olmak için eğitim ve ücretsiz hukuk desteği sağlanması amaçlanıyor.

AHİD Genel Merkezde Genel Başkan Hilmi Yaman AHİD Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan ve AHİD Kadınları Hukuk Komisyonu Başkanı Av Tülay Bekar konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamaya Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öğüt ve AHİD Kadın kolları da katıldı.

Ülkemizde her üç kadından biri fiziksel cinsel psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalıyor diyen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Günümüzde yalnızca kadın olmaları sebebiyle şiddete maruz kalan kadın sayısının arttığını görüyoruz. AHİD olarak kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranış ve tutuma karşı mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Dedi.

Destek isteyen herkese kucak açıyoruz diyen AHİD Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Sarıkan AHİD Genel merkez kadınları olarak mevcut bir projemiz vardı pandemiyle birlikte şiddetin arttığını gözlemledik. Bilinçlenme ve eğitimi çok önemsiyoruz. . Kırsalda şiddet boyutları çok farklı. Şehirde de kırsalda da kadın her yerde şiddet görmeye devam ediyor. 3. Sayfa haberleri devam ediyor. Artık kadınları bu sayfalarda değil 1. Sayfada ödül aldı başardı gibi haberlerde görmek istiyoruz. Toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Çalışmalarımızı bu amaçla yürütüyoruz. Diye açıkladı.

31 senedir avukatlık yapan ve aynı zamanda AHİD Kadın Kolları Hukuk Komisyonu Başkanı olan Av Tülay Bekar Çalışmalarımızda öncelikle etrafımızda şiddete uğramış istismara uğramış bu konuda ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara dokunma dokundurma amacıyla hareket ediyoruz. Öyle öyküler var ki sizlerin herkesin gözünü yaşartacak kadar yüreğimizi yakan öyküler dedi.

Öncelikle toplumdaki kadına bakış açısını değerlendirmemiz gerekiyor diyen Bekar Genel başkanımız Hilmi Yaman yıllardır bizi destekliyor ve ondan aldığımız güçle devam ediyoruz. Birlikte olmazsak yürümenin hiçbir anlamı yok. Böyle birilerini gördüğünüz zaman lütfen elini tutun ve hukuk mücadelesini sonuna kadar yanında olun. Hepimiz birlikte varız. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayacağımıza göre birbirimizin elini tutmamız gerekir. Biz toplumda iletişim tekniklerini de kullanarak farkındalık yaratmak istiyoruz. Mağdurla nasıl iletişim kurabiliriz nasıl bilgilendirebiliriz şiddete uğramış bir çocuğa anne baba nasıl davranmalı Bunları eğitimlerimizde tekrarlıyoruz. Ulaştığımız kadın sayısını binlerle ifade edebilirim. Bu sayının azalmasını en sonunda da bitmesini istiyoruz. Bize dernek numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Diye belirtti.