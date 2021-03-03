Anıtkabir Açık Mı? 2021 Ankara Anıtkabir Ziyaret Saatleri ve Konumu Nedir?

Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye’nin en kalabalık ikinci ili olan Ankara’da yer alan Anıtkabir, ülkenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmakla beraber manevi anlamı nedeni ile de birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Anıtkabir ziyaretine gitmek isteyen binlerce kişi yerini ve hangi saatler arasında ziyaret edildiğini merak ediyor. Ankara’nın en merkezi noktalarından birinde yer alan Anıtkabir’in ziyaret saatleri ise farklı dönemlerde göre değişiklik gösteriyor.

2020 yılının başından bu yana tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan Covid-19 salgınından kaynaklı birçok kısıtlama uygulanıyor. Sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra turistik ya da tarihi birçok mekanında ziyarete kapatıldığı bu dönemde Anıtkabir ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar, Anıtkabir’in açık olup olmadığını araştırıyor. Mart ayına girilmesi ile beraber orta riskli iller arasında yer alan Ankara’da kısıtlamalarda bazı esnemelerin meydana gelmesi ile beraber Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar hangi saatler arasında açık olduğunu ve saat kaça kadar ziyaret edilebileceğini araştırmaya başladı.