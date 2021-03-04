Yenimahalle'de Kadınlar Günü Etkinlikleri Başlıyor

Yenimahalle Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla farklı konularda söyleşi programları düzenliyor. 8 Mart haftası boyunca farklı konu ve konuklarla devam edecek olan söyleşi programı Yenimahalle Belediyesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Kadın Hareketi ve İslami Feminizm Yerel Yönetimde Kadın Sivil Toplumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Türkiye'de Kadın Olmak konularının işleneceği ve dört gün sürecek söyleşilere siyasetçi öğretim üyesi sivil toplum temsilcisi gazeteci gibi toplumda yer edinmiş 17 başarılı kadın konuşmacı katılacak.

Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası Kadın

Pandemi koşulları sebebiyle online yapılacak olan etkinliklerin ilki 8 Mart Pazartesi günü saat 19.00-20.00 arasında Merve Demircanın moderatörlüğünde Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Kadın Hareketi ve İslami Feminizm konulu söyleşi ile başlayacak. Söyleşilerin ilk gününde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dicle Maybek Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Müslüman Feminist Derya Çok ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Büşra Tufan bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

Yerel Yönetimde Kadın

9 Mart Salı günü saat 19.00-21.00 arasında Yerel Yönetimde Kadın konulu söyleşi yapılacak. Etkinlik için Türkiye Belediyeler Birliğinden Gülfem Kıraç Keleş CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Hülya Durukan Kınalı İYİ Parti Polatlı Belediye Meclis Üyesi Ayla Kandemir MHP Polatlı Belediye Meclis Üyesi Serpil Öztürk ve CHP Polatlı Belediye Meclis Üyesi Canan Türker vatandaşlarla buluşacak.

Sivil Toplumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

10 Mart Çarşamba günü saat 19.00-20.30 arasında Zeren İşsevenlerin moderatörlüğünde Sivil Toplumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu masaya yatırılacak. Söyleşide Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kurucu Ortağı Doç. Dr. Burcu Hatipoğlu Kısat JCI Ankara Başkanı Derya Baykal ve İYADER Yönetim Kurulu Başkanı Merve Demircan konu hakkında görüşlerini aktaracak.

Türkiye’de Kadın Olmak

11 Mart Perşembe günü saat 19.00-20.30 arasında kapanış söyleşisinde ise Dr. Semahat Dicle Maybekin moderatörlüğünde Türkiyede Kadın Olmak konusu ele alınacak. Gazeteci Yazar Mine Söğüt Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Arıhan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kurucusu ve Genel Temsilcisi Dr. Gülsüm Kav ile ABB Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınmaevi Şefi Şenay Yılmaz Türkiyede kadın olmanın zorluklarını tartışacak.