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- 04 Mar 2021 - 16:37 G: 04 Mar 2021 - 16:39

Sincan Belediyesinden Yardım Eli

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinde Temelli’deki ihtiyaç sahiplerine 400 adet erzak kolisiyle yardım etti.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Sincan Belediyesinden Yardım Eli

Pandeminin yol açtığı zorlayıcı ekonomik şartlardan etkilenen Temelli halkına Sincan Belediyesi el uzattı. Kuru bakliyat, un ve makarna gibi birçok temel gıda türünü barındıran 400 adet erzak kolisi Sincan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlandı. 4 Mart Perşembe günü hazırlıklar tamamlandı, Yarım Elma Hayır Çarşısında erzaklar ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı.

04 Mar 2021 - 16:37 Ankara- Belediyeler

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