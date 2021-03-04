04 Mar 2021 - 16:37 Güncelleme: 04 Mar 2021 - 16:39
Sincan Belediyesinden Yardım Eli
Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinde Temelli’deki ihtiyaç sahiplerine 400 adet erzak kolisiyle yardım etti.
Sincan Belediyesinden Yardım Eli
Pandeminin yol açtığı zorlayıcı ekonomik şartlardan etkilenen Temelli halkına Sincan Belediyesi el uzattı. Kuru bakliyat, un ve makarna gibi birçok temel gıda türünü barındıran 400 adet erzak kolisi Sincan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlandı. 4 Mart Perşembe günü hazırlıklar tamamlandı, Yarım Elma Hayır Çarşısında erzaklar ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı.
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04 Mar 2021 - 16:37 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.