FOX TV O Hamlesiyle Doğduğun Ev Kaderindir’i Bitirdi! Reytingler Çakılıyor, Final Tarihi Açıklandı Açıklanacak! Artık Sona Geldi…
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir, son bölümlerde FOX TV’nin o hamlesiyle birlikte düşüşü yaşamaya başladı. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisi ise sevilerek izleniyor. Youtube kanalına konulan dizinin ilk bölümü bir başarıya imza atarak kısa sürede 5 milyondan fazla izlenme sağladı.
Çarşamba günleri ekranlara gelen diziler arasında Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuruluş Osman yarışa giriyorlardı fakat ekranlara yeni giren Masumiyet dizisi tüm dengeleri değiştirerek ekranlarda yerini aldı. Dizi 2. Bölümündeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Münevver Karabulut cinayetini odak noktasına aldığı iddia edilen Masumiyet dizisi ekranlara geldiği gibi rüzgarını estirdi.
Doğduğun Ev Kaderindir gibi köklü bir dizinin üzerini çizen Masumiyet dizisi, gözünü Kuruluş Osman ve Sadakatsiz’in yerine odakladı. Hızla yükselişe geçen Masumiyet dizisi, reytinglerdeki dengeleri resmen bozdu. Büyük bir başarı elde ederek Doğduğun Ev Kaderindir dizisini reytinglerde aşağıya çeken dizi, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin finalini neden olacak gibi duruyor.
04 Mar 2021 - 21:47 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.