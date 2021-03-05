Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Mar 2021 - 10:56 G: 05 Mar 2021 - 11:38

Ankara'da Kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor

Ankara Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yıla yakın süredir sadece paket servisle hizmet veren restoran ve kafelerin yeniden hizmete açılması kararının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemine hız verdi.

Korona virüs salgını ile mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden faaliyete başlayan kafe ve restoranları dezenfekte ediyor.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yıla yakın süredir sadece paket servisle hizmet veren restoran ve kafelerin yeniden hizmete açılması kararının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemine hız verdi.

KAPILARINI AÇAN RESTORAN VE KAFELERE DEZENFEKTE IŞLEMI

İlçe sakinlerinden gelen şikayet ve talepler doğrultusunda sağlık ocakları eğitim kurumları polis karakolları PTT noktaları taksi durakları kargo şubeleri bankamatik noktaları gibi temasın yoğun olduğu 20 bine yakın noktada dezenfekte ve ilaçlama işlemi gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi ekipleri yeniden hizmete açılan kafe ve restoranları da dezenfekte ederek hem işletme sahiplerine hem de vatandaşlara temiz ve güvenli bir ortam sunuyor.

2 ayrı ekiple işletme sahiplerinden gelen taleplere anında dönüş yaparak dezenfekte işlemi gerçekleştiren ekipler halk sağlığını öncelik alarak temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma tehlikesi olan noktalarda ilaçlama çalışması yürütüyor.

TEMIZLIK VE MESAFE KURALLARINA DIKKAT EDILMELI

İlçe genelinde hizmete açılan kafe ve restoranların bu süreçte hijyene önem vermesi gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte hali hazırda ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafımız çok daha büyük bir darbe alarak zor ayakta duruyor. Normalleşme süreci ile faaliyete başlayan esnafımızın temizlik ve mesafe kuralları açısında çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman esnafın ve işletme sahiplerinin yanında olduk tüm imkanlarımızı kullanarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Virüs belasından kurtulmamızın tek yolu birlikte mücadeleden geçiyor. İlçemizde faaliyet gösteren tüm işletmecilere hayırlı kazançlar diliyor güzel günlere yeniden kavuşmak adına tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini önemle belirtiyorum şeklinde konuştu.

05 Mar 2021 - 10:56 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cinayetlerde yaşamını yitiren kadınlar Ankara'da Anıldı mask
Cinayetlerde yaşamını yitiren kadınlar Ankara'da Anıldı
Bakanlık'tan Tablet Uyarısı Geldi! "Dolandırıcılara Bilgi Vermeyin!" mask
Bakanlık'tan Tablet Uyarısı Geldi! "Dolandırıcılara Bilgi Vermeyin!"
Mamak Belediyesi Personeli İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi İmtihanı Başlıyor! mask
Mamak Belediyesi Personeli İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi İmtihanı Başlıyor!
Ankara'da Semt pazarları da normale dönüyor mask
Ankara'da Semt pazarları da normale dönüyor
Doğru Elektrik Tedarikçisi Nasıl Seçilir? İşte O 6 Yol... mask
Doğru Elektrik Tedarikçisi Nasıl Seçilir? İşte O 6 Yol...
Ankara zabıtası Başkent’te hijyen denetiminde mask
Ankara zabıtası Başkent’te hijyen denetiminde

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL