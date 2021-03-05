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- 05 Mar 2021 - 15:25 G: 05 Mar 2021 - 15:26

Turkcell'den İnternet Desteği Geldi! "Fiber Hız Şenliği!"

Turkcell pandemi sürecinden fiyat politikasını değiştirerek yüksek hızlarda indirim yaptığını açıkladı. Kampanya adı olarak "Fiber Hız Şenliği" kampanyasını duyuran Turkcell fiyatları detaylı olarak haberimizde.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Turkcell, "Fiber Hız Şenliği" kampanyası kapsamında 100 Mbps ve 200 Mbps hızlarındaki paketleri erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarına sunarken, yükleme hızını da iki katına çıkarıyor.

Şirket açıklamasına göre, güçlü fiber altyapısı sayesinde kullanıcılarına "ışık hızında" internet sunan Turkcell, evlerde internete bağlanan cihaz sayısının gittikçe artmasıyla birlikte yüksek hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyacı karşılamak için yeni bir kampanyaya imza attı. Turkcell’in 100 Mbps ve 200 Mbps hızlarındaki fiber internet paketleriyle; uzaktan eğitim, video konferans görüşmeleri, film izleme, online oyun oynama gibi yüksek hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına ihtiyaç duyulan aktiviteler aynı anda yüksek hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Işık hızında internet sunan bu paketler "Fiber Hız Şenliği" kampanyası kapsamında erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.

 "Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Türkiye'de evleri fiber internet ile tanıştıran ilk operatör olduklarını belirterek, evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerden daha yüksek hızlarda internet için gelen talebin de arttığını ifade etti.

Günümüzde neredeyse her evde 4-5 cihazın birden aynı anda internet bağlantısına ihtiyaç duyabildiğini aktaran Ergenekon, şunları kaydetti:

"Kalabalık evlerde bu sayı 10'u geçebiliyor. Turkcell olarak müşteri memnuniyeti odaklı stratejimiz gereği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön görerek ve onlardan gelen talepleri karşılayacak çözümler üretmeyi her zaman birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Hız kesmeden yaptığımız fiber altyapı yatırımlarımız sayesinde müşterilerimize ışık hızında internet sunarak, onlardan gelen talebe en uygun çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Bu anlamda başlattığımız 'Fiber Hız Şenliği' kampanyası ile 200 Mbps hızında internet bağlantısını ev kullanıcılarımıza sunuyoruz. Müşterilerimizden gelen taleplere uygun şekilde upload hızlarımızı da iki katına çıkararak 10 Mbps'ye ulaştırdık. Müşterilerimizi dinlemeye ve onlardan gelecek taleplere göre uygun tarife ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

Turkcell Fiber Hız Şenliği kapsamında 100 Mbps hızında internet paketi modem ücreti dahil ilk 12 ay 129,90 TL, son 12 ay 139,90 TL olmak üzere 24 ay taahhütle, 200 Mbps hızında internet paketi ise ilk 12 ay 149,90 TL, son 12 ay 159,90 TL olmak üzere 24 ay taahhütle satın alınabiliyor.

05 Mar 2021 - 15:25 AA İstanbul- Teknoloji

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