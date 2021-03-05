Cougar Helikopter Hangi Ülkenin? Özellikleri Neler? Cougar Helikopteri Kaç Kişilik?

Dün Bitlis’te yaşanan kazanın ardından Cougar helikopter merak konusu oldu. 11 askerin şehit olduğu kazada düşen uçağın Cougar model olduğunun anlaşılması üzerine helikopterin özellikleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1996 yılından bu yana görev yapan Cougar helikopterin hangi ülkenin üretimi olduğu ve kaç kişi taşıyabildiği gibi konular merak edildi. Bitlis’te 11 askerin şehit olmasına neden olan helikopter ile ilgili tüm ayrıntılar merak ediliyor.