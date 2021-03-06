OPET'te Kadın Çalışanlar Yükseliyor! Proje Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

OPET, Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018’de başlattığı Kadın Gücü Projesi ile istasyonlardaki kadın çalışan sayısını yaklaşık 3 bine yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamada, OPET'in 'Mesleğin cinsiyeti yoktur' anlayışı ile erkeklere özgü meslek olarak algılanan akaryakıt satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri gibi pozisyonlarda kadınlara iş olanağı sunduğu belirtildi.

OPET'in 2018 yılında Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle "erkek işi" olarak görülen akaryakıt sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı açan örnek bir projeye imza attığı anımsatılan açıklamada, şirketin her istasyonunda en az iki kadın hedefiyle başlattığı Kadın Gücü Projesi’yle sektöründe köklü bir değişime öncülük ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Kadın Gücü Projesi'yle bugün itibarıyla OPET istasyonlarındaki kadın çalışan sayısının iki katına ulaştığı, projenin ilk günlerinde istasyonlarında yaklaşık 1541 kadın istihdam eden OPET’in yaklaşık 2,5 yılda istasyonlarındaki kadın çalışan sayısını 3 bine yaklaştırdığı ifade edildi.

OPET'in Türkiye’nin 73 ilinde kadın akaryakıt satış yetkilisi istihdam ettiğine işaret edilen açıklamada, OPET’te pompa başında görev yapan kadın akaryakıt satış yetkilisi sayısının projenin başladığı 2018 yılının Mayıs ayında 27 iken, 2020 sonunda 731’e yükseldiği vurgulanırken kadın market satış yetkilisi sayısının da ise 576’dan 945’e ulaştığı, Kadın Gücü istihdamı sağlayan bayi sayısında ise yüzde 224 artış gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, Kadın Gücü Projesi ile toplumun önyargılarını kırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje ile kadın istihdamını artırırken, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunduklarını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınların önündeki en önemli engel, kadının yapabileceği ya da yapamayacağı işlere dair önyargı ve ayrımcılık. Kadınlarımız istasyonlarımızda akaryakıt satış yetkilisi, market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda büyük bir başarı ile çalışıyor.

Proje ile 2,5 yıl gibi kısa bir sürede, erkek egemen bir alanda kadınlara fırsat verildiğinde, başarıya ulaştıklarını göstererek önemli bir farkındalık yarattık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve İŞKUR’un desteğiyle yürüttüğümüz projede bundan sonraki hedefimiz, Türkiye genelindeki 1700’ü aşkın OPET istasyonunda çalışan kadın sayısını artırmak ve her istasyonumuzda en az iki kadın görmek.”