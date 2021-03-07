ASKİ’de Üçüncü Toplantı Mamak’lı Muhtarlarla Yapıldı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’in 25 ilçesini kapsayacak şekilde “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” toplantıları düzenliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çankaya ve Gölbaşı’nın ardından Mamaklı muhtarlar ile bir araya geldi. Öztürk, ilçede sel felaketlerinin önüne geçmek amacıyla atık ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “muhtarlarla buluşma” toplantıları hız kesmeden devam ediyor.

Başkent’in yıllardır çözülemeyen içme suyu ve altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlara görüşmelerini sürdüren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinden sonra Mamak ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı Yapımı Başladı

“ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarıyla mahallelerin altyapı eksikliklerini ve talepleri birinci ağızdan dinleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Mamak ilçesinde başlayan altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Öztürk, toplantıda 650 bin kişiye hizmet verecek olan 26 kilometre uzunluğundaki Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’nın yapım çalışmalarının başladığını açıkladı.

İklim Değişikliği Ve Kuraklık Uyarısı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, Su inşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan, Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak ile ASKİ Mamak Bölge Müdürü Suat Durukan’ın da katıldığı toplantıda, Mamaklı muhtarların sorun ve talepleri tek tek dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın su kaynaklarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Öztürk, Başkent’te suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulunarak muhtarlardan destek istedi.

Öztürk: “İlçenin Altyapısına Adeta Neşter Vurduk”

Nüfusu 670 bine yaklaşan Mamak’ın alt ve üstyapısının yıllarca ihmal edildiğini, çarpık yapılaşmanın ortaya çıkardığı gecekondulaşmanın en yoğun görüldüğü ilçelerden biri olduğunu vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ilçede sık sık yaşanan sel ve su baskınlarıyla gündeme geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İlçenin altyapısına adeta neşter vurduk. Mamak’ın yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmak için imalat çalışmaları yaptık. Yoğun yağışlarda su baskınlarının yaşandığı binalar ve sokak içleri için 4 bin 100 metre yağmur suyu hattı döşedik. Haftada bir patlak veren içme suyu hatlarına da müdahale ederek, kısa sürede 133 bin 934 metre içme suyu hattı imalatını tamamladık. İlçede toplamda 21 bin 140 metre atık su hattı ile 14 bin 640 metre yağmur suyu hattı yaptık.”

Hatip Çayı Temizlendi

Senelerdir el sürülmeyen Hatip Çayı’nın Şahap Gürler, Yeşilbayır, Üreğil ve Lalahan Mahallelerinin şehir içinden akan bölümlerinde temizlik yapıldığını söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

“Toplamda 11 bin 960 metreküp dere temizliği yaptık. 4 bin 151 küçük hazneli ızgara imalatı ile 16 bin 988 ızgara temizliği ve 705 bin 170 metre de atık su ve yağmur suyu hat temizliği gerçekleştirdik. Mamak’ta yapılan TOKİ projelerinin hizmete girmesi için su temini ve kanalizasyon deşarjı çalışmalarını hızla tamamladık. Mamak Belediyesinin önündeki su yığılmalarının önüne geçen imalatlar yaptık. Ankara’yı altyapısı güçlü, musluklarından pırıl pırıl ve kesintisiz su akan, atık suları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, insanları mutlu ve huzurlu bir kent yapmak için birlikte çalışacağız.”

Öncelik Atık Ve Yağmur Suyu Hatlarının Ayrıştırılması

Ankara’nın en büyük sorunlarından birinin atık su hatları ile yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmaması olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Kuvvetli yağışlarda yağmura teslim olan semtler görüyoruz. Bunlar Başkent’e yakışmayan görüntüler. Önceliğimiz bu hatların ayrıştırılması. Bu yönde tespitlerimizi yapıyoruz. Ayrıştırma işlemi zaman alacak ama bir şekilde çözmemiz lazım” dedi.

ASKİ’li yetkilileri dinleyen ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunan Mamaklı muhtarlar ise görüş ve önerilerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ali Kahraman (Ege Mahallesi Muhtarı): “ASKİ Mamak Bölge Müdürümüz ve birim şeflerimiz bize çok yakınlar. Ayrıca ilk kez ASKİ Genel Müdürü nezdinde bir toplantı yapılıyor. Bunun için sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum.”

-Ekrem Yalçınkaya (Derbent Mahallesi Muhtarı): “ASKİ ekipleri adeta 112 ile yarışıyor ve sorunları hızla çözüyorlar.”

-Satılmış Çakır (Peyamisefa Muhtarı): “ASKİ, 355 Sokak’taki sıkıntımızı giderdi, çok teşekkür ediyoruz. 336 Sokak’taki sıkıntı da inşallah çözülecek.”

-Çiğdem Sarıtaş (Cengizhan Mahallesi Muhtarı): “ASKİ Bölge Müdürlüğü çok özverili çalışıyor. Bize sadece bir telefon kadar uzaktalar. Kendilerini 7 gün 24 saat arayabiliyoruz ve her zaman anında müdahale ediyorlar. Böylece temiz su patlağında su boşa akmamış oluyor, kanal patlağında da daha fazla zarar görmeden olaya müdahale etmiş oluyorlar. Sadece yağmur suyu hatlarına daha fazla önem verilirse su tahliyelerinde rahatlamış oluruz.”

-Sevgi Özüçeşli (Gülveren Mahallesi Muhtarı): “Çalışmalarınızdan çok memnunum ancak gecekondudan modern yapılara geçilirken kanal bağlantılarında sıkıntılar yaşanıyor. Bir binanın kanalını diğer binaya bağlayan müteahhitlerden dolayı zaman zaman taşmalar oluyor. Bunların da önlenmesi gerek.”

-Ahmet Halat (Kayaş Mahallesi Muhtarı): “ASKİ bir sıkıntımız olduğunda anında hizmet veriyor. Keşke her kurum ASKİ gibi olsa.”

-Murat Kaymakçı (Balkiraz Mahallesi Muhtarı): “Başkanımız Mansur Yavaş’a ve çalışma arkadaşlarına Ankara’ya verdikleri hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mamak Caddesi’nde kot farkından dolayı tepme yaşanıyor. Bu soruna da el atılırsa Ankara’ya güzel hizmet edilmiş olacak.”

-Fazlı Dinçdemir (Mehtap Mahallesi Muhtarı): “139 Sokağımızın yağmur suyu kanalı yoktu orası yapıldı. Vatandaşlarımız çok mağdurdu, yağmur yağdığında gündüz kadınlar, gece de erkekler evlerine su basmasın diye kum torbalarıyla bekliyordu. O sorunumuz çözüldü çok teşekkür ederiz.”