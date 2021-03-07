Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Mar 2021 - 20:13 G: 07 Mar 2021 - 20:54

Ramo Dizisinin Final Tarihi Açıklandı Mı? Diziye Veda Edeceği Tarih, Sevenleri Tarafından ‘Yas Günü’ Olarak Kabul Edildi! Yolun Sonu Görünüyor…

Ekranların en sevilen başarılı dizisi Ramo dizisinin final tarihi açıklandı. Bunun üzerine tüm sevenleri açıklanan günü ‘yas günü’ ilan etti. Arka Sokaklar gibi uzun soluklu bir dizi olması beklenilen dizinin ekranlara veda edeceği tarih açıklandı. Sosyal medyanın yeni gündemi olan bu konu ise birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde de gözle görülür bir başarıyla yolun devam ediyor. Her bölümünde izleyenlere büyük bir heyecan yaşatan dizi, aksiyon sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Adanalı bir gencin adalet savaşını anlatan Ramo dizisinde aşkta etkin bir şekilde yer alıyor.

Dizinin heyecan dolu yeni bölümlerinde birçok isim diziye veda ediyor birçok isimse diziye katılıyor. Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan dizi, iddiasını ilk zamanlarda koruyamamış ve zamanla reytinglerde düşüş yaşamıştı. Fakat diziye kazandırılan akıcılık ile birlikte reytinglerde yükselmeye başladı.

07 Mar 2021 - 20:13 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Dizisinin Etkisinden Çıkmıyor, Çıkamıyor! Nereye Giderse Gitsin Hep Safiye! O Halini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Etkisinden Çıkmıyor, Çıkamıyor! Nereye Giderse Gitsin Hep Safiye! O Halini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
Kerem Bürsin, Hande Erçel'e Baskın Düzenledi! Hande Erçel İsyan Etti ama Ne Fayda... Yaşanan Yaşandı! mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel'e Baskın Düzenledi! Hande Erçel İsyan Etti ama Ne Fayda... Yaşanan Yaşandı!
Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak... mask
Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak...
İbo Show'un Arkasındaki İsim Belli Oldu! Ne Sağında Ne Solunda... "Helal Olsun!" mask
İbo Show'un Arkasındaki İsim Belli Oldu! Ne Sağında Ne Solunda... "Helal Olsun!"
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…” mask
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…”
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel... mask
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel...
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!" mask
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!"
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama... mask
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama...
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!" mask
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"
Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Yogaya Başladı! İç Çamaşırlı Paylaşımına Binlerce Beğeni Gelirken Fiziği Olay Oldu! “Fotoğrafı Görünce Direk Var Sandım…” mask
Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Yogaya Başladı! İç Çamaşırlı Paylaşımına Binlerce Beğeni Gelirken Fiziği Olay Oldu! “Fotoğrafı Görünce Direk Var Sandım…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı Dizisinin Etkisinden Çıkmıyor, Çıkamıyor! Nereye Giderse Gitsin Hep Safiye! O Halini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Etkisinden Çıkmıyor, Çıkamıyor! Nereye Giderse Gitsin Hep Safiye! O Halini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
Survivor’dan Elendi ama Masterchef’te Görünecek! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu, Hayatının Fırsatını Sundu! Artık Paraya Para Demeyecek! “Çok Kral Adamsın Acun Abi!” mask
Survivor’dan Elendi ama Masterchef’te Görünecek! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu, Hayatının Fırsatını Sundu! Artık Paraya Para Demeyecek! “Çok Kral Adamsın Acun Abi!”
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Kilit İsmi Kadroda! EDHO’nun Memati Baş’ı Tekrardan Göründü! Yargı Makinesi Olacak, İnfazları Yapacak! “Herkes Vaziyet Alsın!” mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Kilit İsmi Kadroda! EDHO’nun Memati Baş’ı Tekrardan Göründü! Yargı Makinesi Olacak, İnfazları Yapacak! “Herkes Vaziyet Alsın!”
Bim Market 81 İlde Duyurdu! Efsane Kampanyasında Yok Yok! Bim'e Giren Karlı Çıkar... mask
Bim Market 81 İlde Duyurdu! Efsane Kampanyasında Yok Yok! Bim'e Giren Karlı Çıkar...
Sen Çal Kapımı Dizisinde Büyük Çekim Hatası! Dizinin O Sahnesi Yeniden Ekranlara Gelebilir! Seyirci Sitemli... mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Büyük Çekim Hatası! Dizinin O Sahnesi Yeniden Ekranlara Gelebilir! Seyirci Sitemli...
Müge Anlı'da Mervenur Polat Bulut Bulundu Mu? Mervenur Polat Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Açığa Çıktı... mask
Müge Anlı'da Mervenur Polat Bulut Bulundu Mu? Mervenur Polat Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Açığa Çıktı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL