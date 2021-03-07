Ramo Dizisinin Final Tarihi Açıklandı Mı? Diziye Veda Edeceği Tarih, Sevenleri Tarafından ‘Yas Günü’ Olarak Kabul Edildi! Yolun Sonu Görünüyor…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde de gözle görülür bir başarıyla yolun devam ediyor. Her bölümünde izleyenlere büyük bir heyecan yaşatan dizi, aksiyon sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Adanalı bir gencin adalet savaşını anlatan Ramo dizisinde aşkta etkin bir şekilde yer alıyor.

Dizinin heyecan dolu yeni bölümlerinde birçok isim diziye veda ediyor birçok isimse diziye katılıyor. Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan dizi, iddiasını ilk zamanlarda koruyamamış ve zamanla reytinglerde düşüş yaşamıştı. Fakat diziye kazandırılan akıcılık ile birlikte reytinglerde yükselmeye başladı.