Ramo Dizisinin Final Tarihi Açıklandı Mı? Diziye Veda Edeceği Tarih, Sevenleri Tarafından ‘Yas Günü’ Olarak Kabul Edildi! Yolun Sonu Görünüyor…
Ekranların en sevilen başarılı dizisi Ramo dizisinin final tarihi açıklandı. Bunun üzerine tüm sevenleri açıklanan günü ‘yas günü’ ilan etti. Arka Sokaklar gibi uzun soluklu bir dizi olması beklenilen dizinin ekranlara veda edeceği tarih açıklandı. Sosyal medyanın yeni gündemi olan bu konu ise birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde de gözle görülür bir başarıyla yolun devam ediyor. Her bölümünde izleyenlere büyük bir heyecan yaşatan dizi, aksiyon sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Adanalı bir gencin adalet savaşını anlatan Ramo dizisinde aşkta etkin bir şekilde yer alıyor.
Dizinin heyecan dolu yeni bölümlerinde birçok isim diziye veda ediyor birçok isimse diziye katılıyor. Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan dizi, iddiasını ilk zamanlarda koruyamamış ve zamanla reytinglerde düşüş yaşamıştı. Fakat diziye kazandırılan akıcılık ile birlikte reytinglerde yükselmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.