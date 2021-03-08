Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Mar 2021 - 16:48 G: 08 Mar 2021 - 16:49

ATO, Kadınlar Günü’nü Anka Projesi’yle Kutladı…

Ankara Ticaret Odası (ATO)  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Suriyeli kadınlar ile Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak için ATO İDEA koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği fonu ve Dünya Bankası’nın destekleriyle yürütülen ANKA Projesi’nin "Kadınlar Üretiyor Mucize Yeniden Doğuyor’’ sertifika programıyla kutladı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Kadının Olmadığı Bir Ekonomi Büyüyemez”

Ankara Ticaret Odası (ATO)  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Suriyeli kadınlar ile Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak için ATO İDEA koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği fonu ve Dünya Bankası’nın destekleriyle yürütülen  ANKA Projesi’nin "Kadınlar Üretiyor Mucize Yeniden Doğuyor’’ sertifika programıyla kutladı. Proje kapsamında eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarının verildiği programda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, proje ile Suriyeli ve Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Kadının olmadığı bir ekonomi büyüyemez” dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) koordinatörlüğünde ve Dünya Bankası’nın “Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların İyileştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen ve geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir şekilde gelir elde etmelerini desteklemek amacı ile yürütülen projede eğitim faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle sertifika töreni düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen projenin faydalanıcılarının kadın olması nedeniyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlama programına dönüştürülen sertifika törenine, Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği ( ASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Çakmak Genç ile ATO’nun 43, 49, 56, 60 ve 65 No’ lu Meslek Komiteleri’nin kadın üyeleri katıldı.

ATO, ATO İDEA, Altındağ Belediyesi, İstasyon TEDÜ, JOON, ASAM’ın proje ortağı olduğu programda ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Anadolu geleneklerinde kadının önemine değindi. Proje ile kadınları ekonomik hayata kazandırmak istediklerini anlatan Yılmaz, “Kadın kadının yurdudur” diye çıktığımız bu yolda, birçok vatandaşımızı hem topluma hem de ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kadınların istihdamda yüzde 20’lik bir oran içinde yer aldığını belirten Yılmaz, “Kadınlarımızı, çalışma hayatının içerisinde daha çok görmek en büyük emelimiz. Yüksek ekonomik refahtan bahsedebilmemiz için kadınlarımızı ekonominin, ticaretin içinde yaşatmalıyız. Türk kadını, istediği takdirde yeri gök eden, evde aş pişiren değil eve ekmek getiren, elinin hamuruyla her işe karışan değil elinin hamurundan para kazanandır” diye konuştu.

ANKA Projesinin kadınların üreterek var olmasına fırsat verdiğine dikkat çeken Yılmaz, “ Yeni iş alanı; yeni ürün, yeni umut ve yeni ekmek demektir” dedi.

Nene Hatun, Halime Çavuş, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi vatanı için savaşan kahramanların torunu, 15’lik çocuğunun eline kına yakarak cepheye yollayan anaların evladı olarak bu topraklar üzerinde nefes aldığımızı hatırlatan Yılmaz, “Kadının olmadığı yerde her şey eksik kalır. Kadın; sığınılacak liman, güvenilir kardeş, uğruna öldüğümüz vatanı kurtarandır. Yalnızca bir günün değil her günün eseridir. Bizlere hayat veren, hayat içinde can veren tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

08 Mar 2021 - 16:48 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Akalın’ın Kocasına Söylediği Şey Milyonları Şoka Soktu! Duyanlar Ne Diyeceklerini Bilemedi! Meğer Demet Akalın… mask
Demet Akalın’ın Kocasına Söylediği Şey Milyonları Şoka Soktu! Duyanlar Ne Diyeceklerini Bilemedi! Meğer Demet Akalın…
ATO, Kadınlar Günü’nü Anka Projesi’yle Kutladı… mask
ATO, Kadınlar Günü’nü Anka Projesi’yle Kutladı…
Rasim Usta'dan Kötü Haber Var! Doktor'u Açıkladı! mask
Rasim Usta'dan Kötü Haber Var! Doktor'u Açıkladı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Evleniyor! Durum Düşünülenin Aksine! Nikâh Tarihi Alındı, Her Şey Tamam! “Hayırlı Uğurlu Olsun” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Evleniyor! Durum Düşünülenin Aksine! Nikâh Tarihi Alındı, Her Şey Tamam! “Hayırlı Uğurlu Olsun”
ABD Haberleri Sarı Kızın Yönünü Çevirdi! Bakın Ne Kadar Oldu! mask
ABD Haberleri Sarı Kızın Yönünü Çevirdi! Bakın Ne Kadar Oldu!
Hande Erçel Yükselirken Sen Çal Kapımı Düşüyor! Öyle Bir Değişim Yaşandı Ki, Servetine Servet Kattı! 27 Yaşında ama Milyarder… mask
Hande Erçel Yükselirken Sen Çal Kapımı Düşüyor! Öyle Bir Değişim Yaşandı Ki, Servetine Servet Kattı! 27 Yaşında ama Milyarder…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL