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- 08 Mar 2021 - 19:43 G: 08 Mar 2021 - 19:44

"The Walking Dead" Geri Geliyor! Yeni Sezon Kanalı Belli Oldu!

"The Walking Dead" dizisi 9 sezondur izleyicileri tarafından büyük bir merakla izleniyor ve takip ediliyor. Dizinin ülkemizde yayınlanacak olan 10'uncu sezonunun hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte Detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Dünyada milyonlarca hayranı olan fenomen dizi "The Walking Dead" yeni bölümleriyle ABD yayınından bir gün sonra, her pazartesi saat 21.30'da ilk kez ve sadece Tivibu'daki FX kanalında olacak.

Tivibu açıklamasına göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, beğeni rekortmeni yapımları mart ayı boyunca izleyicileriyle buluşturuyor. Tüm içeriklere Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından erişilebiliyor. Tivibu'nun seç izle/dizi klasöründe en çok tercih edilen seriler sıralanıyor.

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan fenomen dizi "The Walking Dead" yeni bölümleriyle ABD yayınından bir gün sonra, her pazartesi saat 21.30'da ilk kez ve sadece FX kanalında olacak.

Dizinin 10'uncu sezon tüm bölümleri ise Tivibu seç izle/dizi klasöründe ekranlara gelecek. 12'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan "Doctor Who"da ise zaman lordu, tarihe yapılan müdahalelere engel olmak için maceralara atılıyor.

FOXCRIME kanalında yayınlanan "MacGyver" ile "Bull" dizileri 5'inci, "NCIS: New Orleans" da 7'nci sezonlarıyla seç izle/dizi klasöründe olacak.

Sevilen filmler seç izle klasöründe

Tivibu'nun seç izle klasöründe yayınlanan "Lego Filmi 2"de, istila altındaki şehirlerini kurtarmak için bir araya gelen kahramanlar, keşfedilmemiş dünyalara doğru yolculuğa çıkıyor.

Dahi yönetmen Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği, 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan Dunkerque tahliyesini konu edinen "Dunkirk" filminin başrollerinde Fionn Whitehead, Mark Rylance ve Tom Hardy oynuyor. Klasörde, 14 Mart'ta "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi", 23 Mart’ta "Sessizliğin Müziği" ve 27 Mart'ta "Davetsiz Aşk" yayınlanacak.

Vitrinde yıldızlar geçidi

Seç İzle/film/Tivibu vitrin/yıldızlar geçidi klasörü, 10 Mart ila 7 Nisan arasında izleyiciye açık olacak.

Klasörde yayınlanan "Aquaman"de, Atlantis krallığının veliahdı Arthur Curry, kendisine kalan mirasa sahip çıkmak ve krallığı yönetmek için destansı bir savaş veriyor.

"Venom: Zehirli Öfke"de Eddie Brock, dünya dışı bir varlıkla bütünleşerek süper anti kahramana dönüşüyor ve kötülere karşı mücadele ediyor.

"Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları"nda, karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen profesör Albus Dumbledore, öğrencisi Newt Scamander'dan yardım istiyor. Newt, sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola giriyor.

Klasörde ayrıca "Bumblebee", "Ocean's 8", "Alfa Kurt" ve "Rampage: Büyük Yıkım" gibi eğlenceli yapımlar da bulunuyor.

Cadılara karşı mücadele

Yeni yapımların yer aldığı "kırmızı halı" klasöründe yayınlanan "Witches", aynı isimli romandan beyaz perdeye uyarlandı.

Filmde, cadıların gerçek olduğunu keşfeden ve onlarla savaşmak zorunda kalan 7 yaşındaki bir çocuk ve babaannesi zorlu bir maceraya atılıyor. 8 Mart'ta platforma yüklenecek "Süper Zeka"nın başrolünde Melissa McCarthy oynuyor. Komedi ve aksiyon türündeki yapımda, ilk süper istihbaratın gözlemlemesi için seçilen eski kurumsal yönetici Carol'ın hayatı kökünden değişiyor.

Klasörde ayrıca "Kayhan", "Başlat: Ready Player One" ve "Kong: Kafatası Adası" filmleri de bulunuyor.

Sinema kanallarında onlarca film var

16 Mart'ta Sinema TV kanalında yayınlanacak "Merak Etme, Fazla Uzaklaşamaz"da trafik kazası sonrası alkol tedavisi gören John Callahan, karikatür çizmeye başlayarak hayatına renk katıyor.

24 Mart'ta aynı kanalda ekranlara gelecek "Overlord Operasyonu'nda (Overlord)", 2. Dünya Savaşı yıllarında bir grup müttefik askeri, Nazilerin işgal ettiği köyde zombilerle karşılaşıyor.

Sinema Aile kanalında 28 Mart'ta yayınlanacak "Vahşi Dostum", bembeyaz bir aslan ile bağ kuran küçük çocuğun öyküsünü konu ediniyor.

Sinema Yerli'de 6 Mart'ta izleyiciyle buluşacak "Çiçero", 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bozguna uğramasında payı yüksek casus Çiçero'nun yaşamını anlatıyor.

20 Mart'ta ekranlara gelecek "Baba Parası"nda ise hiçbir ortak noktası olmayan kardeşler, babalarının ölümünün ardından aile mirasının bulunduğu kasanın kilidini açmak için birbiriyle yarışıyor.

08 Mar 2021 - 19:43 AA İstanbul- Gündem

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