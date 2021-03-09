Gözdeki Sinek Uçuşmaları Hastalık Habercisi Olabilir!

Gözde ışık çakması ya da sinek uçuşması gibi şikâyetler, retina yırtılması olarak bilinen "retina dekolmanı" hastalığının habercisi olabilir. Retina hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkat çeken Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, “Retina hastalıklarında görme kayıpları tedaviyle durdurulabiliyor ve görme fonksiyonu uygulanacak tedaviye göre tekrardan geri kazandırılabiliyor. Görmenin azalması, algılanan şekillerin bozulması, küçük, büyük ya da çarpık görme gibi şikâyetlerde vakit kaybedilmemeli ve mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurulmalıdır” dedi.

Retina hastalıkları tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanabiliyor. Işık çakması, sinek uçuşması, ani görme kaybı gibi belirtilerin ciddi bir göz hastalığı olan retina dekolmanının habercisi olabileceğini söyleyen Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, “Orta yaş ve üzerinde daha çok olmakla birlikte her yaşta ortaya çıkabilen retina dekolmanı, retinada oluşan yırtık veya delikler nedeniyle gelişebilir. Ayrıca dekolmana, göze gelen ani, şiddetli ya da delici darbeler sebep olabileceği gibi diyabet ve bazı dejeneratif hastalıklar da yine hastalığı tetikleyebilir” dedi.

Hastalık Sinsice İlerleyebiliyor!

Sağlıklı bir gözde retinanın gözün içini kaplayan homojen vitreus sıvısıyla temas halinde olduğunu söyleyen Op. Dr. Fevzi Akkan, “İlerleyen yaş, yüksek miyopi, darbe ya da kaza gibi nedenlerle vitreus sıvısı retinadan ayrılabilir. Bu ayrılma ise gözün önünde siyah noktaların uçuşmasına ya da ışık çakmalarına neden olabilir. Ancak bazı vakalarda hastalık çok belirti vermeden sadece sinek uçuşması şikâyetiyle ortaya çıkabilir ve sinsice ilerleyerek doğrudan görme kaybıyla ortaya çıkabilir” dedi.

Miyop Hastalarında Risk Artıyor!

Hastalığın en büyük nedenlerinden birinin de kalıtım olduğunu hatırlatan Op. Dr. Fevzi Akkan, “Retina dekolmanlarının yarısı miyoplarda ortaya çıkar. Kalıtımsal bir hastalık olan miyop adelosan çağındaki 12-13 yaşlarındaki çocuklarda gözün ön-arka ekseninin uzamaya başlamasıyla ortaya çıkar. Ancak retina kendisini yenileme kabiliyetine sahip olmadığı için uzayamaz ve buna bağlı yırtılmalar ve yırtılma öncesi bulgular meydana gelebilir. Bu nedenle miyopi hastalarının göz kontrollerini düzenli olarak yaptırması son derece önemlidir” dedi.

Acil Cerrahi Tedavi Şart!

Retina dekolmanı hastalığının acil cerrahi gerektiren göz hastalıklarının başında geldiğini vurgulayan Op. Dr. Fevzi Akkan, hastada merkezi görme henüz bozulmadan ameliyatın mümkün olan en erken zamanda yapılması gerektiğine dikkat çekti. Op. Dr. Fevzi Akkan, “Erken cerrahi müdahale önemli, çünkü sarı nokta yerinden kalktığı zaman ne kadar başarılı bir ameliyat yaparsanız yapın, kişinin görmesi tam sağlanamayabilir. Makulası, yani sarı noktası kalkmamış bir hastanın ameliyat edilmesi ve operasyonun başarılı geçmesi halinde ise gözü kurtarmak mümkündür” dedi.