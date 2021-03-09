Ankara'da Kurallara uymazsak kısıtlamalar geri gelir

ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankara’nın orta riskli sarı kategoride bulunduğunu, maviye geçebilmek için esnaf ve sanatkarlara azami şekilde kurallara uymaları çağrısında bulundu. Yiğiner, Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte sağlanacak başarının ancak kurallara sıkı sıkıya uyulması ile mümkün olacağını, tedbirlere uyulmaması durumunda salgının önlenmesi konusunda başarılı olunamayacağını kaydetti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin alınan kurallara esnaf ve sanatkarların azami düzeyde uyum göstermesinin pandeminin önlenmesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlendi ve 2 Mart'tan itibaren uygulamaya konuldu. Geldiğimiz noktada sarı grupta yer alan ilimizde kafe ve restoranlar, kırahathaneler saat sınırı, HES kodu kontrolü ile açıldı. Kontrollü Normalleşme süreci içerisinde olduğumuz bu dönemde, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen pandemi kurallarına uyulması ile ilgili esnaf ve sanatkar işyerlerine yapılan maske, mesafe, hijyen, HES kodu ve yüzde 50 kuralına ilişkin etkin ve sürekli dinamik denetimlerde de görüldüğü gibi esnaf ve sanatkarlarımızın sergiledikleri fedakarca yaklaşımları pandemi sürecinin bir an evvel başarılı bir şekilde sonuçlanmasına mutlaka etki edecektir.

Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreci içerisinde salgından kurtulabilmemiz için kurallara toplumun tüm kesimlerince büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde uyulması büyük önem taşımaktadır. Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, esnaf ve sanatkarlar olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirmeye devam etmeliyiz. Maske, mesafe, temizlik ve yüzde 50 kapasite kurallarına rehavete kapılmadan azami derecede uymamız gerekiyor. Tüm kurallara uyalım, esnaf ve sanatkarlarımızdan beklentimiz budur. Kısa sürede şehrimizi sarıdan maviye dönüştürmeyi başaralım. Bu bizim elimizde. El birliğiyle bu Kovid-19 sarısından kurtulmayı sağlayalım. Esnaf ve sanatkarlar olarak, ülke olarak derin bir nefes alalım, bunu yapabiliriz.

Bu anlamda kısıtlamaların tekrar gelmemesi, orta risk grubundan çıkıp yüksek risk grubuna girmemek ve işyerlerimizin kapanmaması için ANKESOB ve bağlı odalar olarak esnaf ve sanatkarlarımızı, tüm üyelerimizi mesaj yoluyla, ziyaretler yoluyla tek tek uyarmaya devam edeceğiz. Kontrollü Normalleşme döneminde salgınla mücadele için gerçekleştirilen denetim ekiplerinde görev alan ANKESOB’a bağlı odalarımızın başkan ve yöneticilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.