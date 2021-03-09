Sincan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı...
Sincan Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesindeki örnek çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyerek ilçe sınırları içerisindeki vatandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.
Sincan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı
Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi vasıtasıyla her gün steril ortamlarda hazırlanan tek kullanımlık kaplardaki sıcak yemekleri ve erzak kolilerini ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda kolileri ve sıcak yemekler, her gün olduğu gibi 9 Mart Salı günü de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı.
Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Aşevindeki çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti.
09 Mar 2021 - 15:45 Ankara- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.