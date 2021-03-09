Miraç Kandili 2021 Ne Zaman? Çarşamba Günü Kandil Mi?
İslam dininin en önemli günleri arasında Miraç Kandili yer almaktadır. Peki, Miraç kandili ne zaman? Miraç günü çarşamba günü mü? İşte detaylar...
İslam dininin en önemli günler arasında yer alan Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Regaip kandilinin idrak edilmesinin ardından Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Miraç kandilinin ne zaman olduğu merak edildi. Recep ayı içinde idrak edileceği bilinen Miraç Kandili’nin hangi güne denk geldiği ve neden önemli olduğu Müslümanlar tarafından araştırılıyor.
Göğe yükselmek anlamına gelen Miraç kandili, Hz. Muhammed’in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna çıktığı günü simgelemektedir. Bu yüzden İslam aleminin en önemli günleri arasında yer alan Miraç Kandili her sene olduğu gibi heyecanla bekleniyor. Üç ayların başlaması ile beraber heyecanı başlayan Ramazan ayının da geldiğini haber veren Miraç Kandilinin ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her sene üç ayların ne zaman başlayacağını ve kandil günlerinin ne zaman idrak edileceğini Müslüman vatandaşlara duyuruyor.
09 Mar 2021 - 17:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.