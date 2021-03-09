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- 09 Mar 2021 - 17:51 G: 09 Mar 2021 - 17:56

Ankara’da Yüz Yüze Eğitim Kaç Gün? Yüz Yüze Eğitimde Okula Gitmek Zorunlu Mu?

Kademeli normalleşme süreci ile beraber yüz yüze eğitim başladı. Peki, Ankara'da yüz yüze eğitim kaç gün? İşte merak edilenler...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

2020 2021 yılı eğitim öğretim sürecinin başlamasından bu yana Türkiye gündeminde geniş bir yer tutan yüz yüze eğitimin ikinci dönem başlayacağı vaka sayılarının azalması ve aşılama uygulamalarının başlaması üzerine açıklanmıştı. Mili Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada mart ayı itibari ile ülke genelinde başlayan kontrollü normalleşme sürecinde yüz yüze eğitimin başlayacağı belirtilmişti. Buna göre normalleşme sürecinde yerinde yönetim uygulamasına geçilmesi ve vaka oranlarının illere göre ele alınmasına bağlı olarak yüz yüze eğitime geçiş de illere göre farklılık gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı mart ayının ilk haftası itibari ile açıklanan risk haritasına göre yüz yüze eğitime geçişin illerin risk durumuna göre farklılık göstereceğini açıkladı. Türkiye’de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak 4 farklı risk grubuna ayırılan illerde farklı şekilde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Başkent Ankara’da orta riskli iller arasında yer aldığı için ilde orta riskli illerde uygulandığı gibi sınırlı gün ve saatlerde yüz yüze eğitim verilecek.

09 Mar 2021 - 17:51 - Eğitim

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