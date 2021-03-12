Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Mar 2021 - 14:27 G: 12 Mar 2021 - 14:36

PTT'den Anlamlı Hatıra Pul! 100. Yıl'da Cumhuriyet ve Mehmet Akif Mesajı!

PTT İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı onuruna hatıra bir pul bastı. PTT AŞ Genel Müdürü Gülten yaptığı açıklama ile "İstiklal Marşı anma pulumuz, şanlı mazimizi hatırlamamıza katkı sağlayacak. Cumhuriyete ve Demokrasiye sahip çıkacağız." dedi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı onuruna basılan anma pulunun, diğer milli günler ve zaferler için basılan pullar gibi şanlı maziyi hatırlamaya ve milli şuuru tazelemeye büyük katkı sağladığını bildirdi.​​​​​​​

Gülten, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" konulu anma pulunun tanıtımında yaptığı konuşmada, ülkenin hükümranlık sembollerinden olan İstiklal Marşı'nın, hürriyet ve bağımsızlık destanı olarak milletin gönlünde ve şuurunda sarsılmaz yer edindiğini ve yazıldığı günden bu yana taşıdığı yüce anlamı koruduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın, yazıldığı dönemin zorlu günlerini ve ülkenin kurulduğu şartları çarpıcı bir şekilde anlattığı gibi hem o gün hem de gelecek için ümit ve zafer vadettiğini vurgulayan Gülten, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamının da özellikle genç nesillere örnek olacak fedakarlıklarla dolu olduğunu dile getirdi.

Ersoy'un yaşamı incelediğinde, İstiklal Marşı gibi ölümsüz bir eseri meydana getirmesinin tesadüf olmadığının görüleceğine dikkati çeken Gülten, şöyle konuştu:

"Bugün şirketimiz tarafından İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılı onuruna basılan anma pulu, diğer milli günlerimiz ve zaferlerimiz için basılan pullar gibi şanlı mazimizi hatırlamamıza ve milli şuurumuzu tazelememize büyük katkı sağlıyor. Milli günlerimizi ve kahramanlarımızı pullarına taşıyarak tarihe tanıklık eden ve koleksiyon değeri olan sanatsal pullarımızı ortaya çıkaran kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

 "Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Gülten, birlik ve beraberliğin sembolü ve milletin bağımsızlık destanı İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke için çalışmaya ve uğrunda büyük özverilerde bulunulan, büyük mücadeleler verilen Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hakan Gülten, tedavüle sunulan anma pulu ve ilk gün zarfının imzalanmasının ardından, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" konulu serginin açılışını yaptı.

12 Mar 2021 - 14:27 AA Ankara- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Emre Belözoğlu Daha Fazla Dayanamadı! Açtı Ağzını! mask
Emre Belözoğlu Daha Fazla Dayanamadı! Açtı Ağzını!
Süt Fiyatlarına Dikkat! Destek Ödemeleri Başlıyor, Bakan Açıkladı! mask
Süt Fiyatlarına Dikkat! Destek Ödemeleri Başlıyor, Bakan Açıkladı!
Enerji Yatırımları Artıyor! Zorlu Enerji'de Yatırım Kararı Aldı! mask
Enerji Yatırımları Artıyor! Zorlu Enerji'de Yatırım Kararı Aldı!
CİMER'e Ödül Geldi! Fahrettin Altun Tebrik Etti! mask
CİMER'e Ödül Geldi! Fahrettin Altun Tebrik Etti!
Kamu Personel Alımları Değişiyor! Memur İlanları Tek Bir Adreste! mask
Kamu Personel Alımları Değişiyor! Memur İlanları Tek Bir Adreste!
THY'den Sevindiren Haber! O Ülkeye Uçuşları Tekrar Başlattı! mask
THY'den Sevindiren Haber! O Ülkeye Uçuşları Tekrar Başlattı!
Maraşlı Dizisinin Güzeli Mahur’u Alina Boz Nereli? Alina Boz’un Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak, “Güzellerin Memleketinden” Diyecek! mask
Maraşlı Dizisinin Güzeli Mahur’u Alina Boz Nereli? Alina Boz’un Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak, “Güzellerin Memleketinden” Diyecek!
Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatıyor? 2021 Emekli Bayram İkramiyeleri Zamlandı Mı? mask
Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatıyor? 2021 Emekli Bayram İkramiyeleri Zamlandı Mı?
New York Times'a Haber Oldular! Fenerbahçe ve BeIN Sports Anlaşmazlığı Dünya Basınında! mask
New York Times'a Haber Oldular! Fenerbahçe ve BeIN Sports Anlaşmazlığı Dünya Basınında!
Türkiye-Rusya-Katar Anlaştı! Suriye Konusunda Bağlılık Sözü Verildi! mask
Türkiye-Rusya-Katar Anlaştı! Suriye Konusunda Bağlılık Sözü Verildi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Merkez Bankası Yıl Sonu Beklentisini Güncelledi! İşte Rakamlar... mask
Merkez Bankası Yıl Sonu Beklentisini Güncelledi! İşte Rakamlar...
PTT'den Anlamlı Hatıra Pul! 100. Yıl'da Cumhuriyet ve Mehmet Akif Mesajı! mask
PTT'den Anlamlı Hatıra Pul! 100. Yıl'da Cumhuriyet ve Mehmet Akif Mesajı!
Ziya Öğretmen Gezilere Devam Ediyor! Bakan'dan Değerlendirme Geldi! mask
Ziya Öğretmen Gezilere Devam Ediyor! Bakan'dan Değerlendirme Geldi!
Süt Fiyatlarına Dikkat! Destek Ödemeleri Başlıyor, Bakan Açıkladı! mask
Süt Fiyatlarına Dikkat! Destek Ödemeleri Başlıyor, Bakan Açıkladı!
İbo Show’a Bir Rakip Daha Geldi! Tüm Koldan Saldırmaya Devam Ediyorlar! İmparator Yıkılacak mı? Neler Oluyor… mask
İbo Show’a Bir Rakip Daha Geldi! Tüm Koldan Saldırmaya Devam Ediyorlar! İmparator Yıkılacak mı? Neler Oluyor…
Göz Çevresinde Oluşan Problemlere Bu Yöntemlerle Son Verin! mask
Göz Çevresinde Oluşan Problemlere Bu Yöntemlerle Son Verin!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL