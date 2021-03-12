Sefirin Kızı Dizisinde Kötü Haber! Adeta Ayaklı Kabus Olacak, Mavi’nin Ayağına Dolacak! Geçmişi Unutmaya Çalışırken…
STAR TV Ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Sefirin Kızı her bölümünde farkını koymaya devam ediyor. Neslihan Atagül'ün ayrılmasının hemen arkasından dizinin kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün ise Mavi karakteriyle gündeme gelmişti. Her bölümde olduğu gibi bu bölümün sonunda bir ton olay yaşanmış ve seyircinin aklında yer etmeyi başarmıştı.
Yayın hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplayan dizinin başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygırlaroğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu. Diziden Neslihan Atagül'ün ayrılmasının arkasından, Uraz Kaygırlaroğlu'da diziden ayrıldığını duyurmuştu. Bu isimlerin yerine katılan Tuba Büyüküstün ise Mavi karakterine hayat vermeye başladı.
Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Sefirin Kızı dizisinde, Mavi'nin eski eşi olan Sedat diziye giriş yapacak. Diziye girişinden hemen sonra ise adeta dengeler değişecek. Ayaklı kabus görevi görecek olan Sedat, Mavi ve Sancar'ın bir olmasına büyük bir set çekecek. Mavi'nin karşısına çıkacak olan Sedat'ın yapacağı hamleler ise merakla beklenmektedir.
12 Mar 2021 - 21:48 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.