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- 13 Mar 2021 - 15:24 G: 13 Mar 2021 - 15:25

Başvurular 15 Mart'ta Sona Eriyor! Teknofest'den Yerli Helikopter Atağı!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilecek olan Helikopter Tasarım Yarışması'na başvuru tarihinde sona yaklaşıyor. Helikopter tasarımlarının yarışacağı yarışmada başvurular 15 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türkiye'nin önemli savunma sanayi firmalarından TUSAŞ yürütücülüğünde gerçekleştirilen Helikopter Tasarım Yarışması'nda yüksek motivasyonlu genç mühendisler, zorlu koşullara meydan okuyacak helikopter tasarımları ile yarışacak.

Hâlihazırda bulunan hava araçları ile kıyaslandığında performans özellikleri, satın alınabilirlik ve işletilebilirlik açısından daha rekabetçi olabilecek hafif sınıf bir helikopterin kavramsal tasarımının ortaya konulacağı yarışmaya başvurular 15 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Genç mühendislere ulaşmayı amaçlayan, tasarım probleminin başarılması için potansiyel mühendislik yeteneklerinin yansıtılmasını teşvik eden Helikopter Tasarım Yarışmasına üniversite ve üzeri öğrenciler veya mezunlar kendi aralarında oluşturacakları takımlar halinde veya bireysel olarak başvuru yapabilecek.

Gençlerin kendi tasarımı tasarımlarını oluşturmaları ile birlikte ileride bilim, teknoloji ve mühendislik odaklı kariyer seçimlerinde büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.

Tasarım alanında çalışan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık planlamalar yaparak helikopter tasarımı üretim ve entegrasyonunu başarıyor. Ayrıca, başarıyla tasarım gerçekleştiren diğer takımların tecrübelerinden de faydalanan öğrenciler farklı tasarım örneklerini inceleyerek çok önemli tecrübelerde kazandırıyor.

Bu yarışmaya katılan gençler tasarımlarını yaparken aynı zamanda sistemle ilgili genel teknik ister gereksinimlerin belirleme, detaylı tasarım aşamasına geçmeden önce genel helikopter tasarım gereksinimlerinin alt sistem ve bileşen seviyesinde detaylı gereksinimlere dönüştürme, tasarım aşamalarında ihtiyaç duyulacak iş paketlerinin oluşturma, ekip çalışması ile çalışmalarını koordine ve optimize etme, tasarımın ürünleşmesine yönelik üretim faaliyetlerini ve süreçlerini de yerine getirme, ortaya çıkan ürünün doğrulama ve geçerliliğinin sağlama, sürecin en başından sonuna kadar tüm süreçlerin Proje Yönetimi prensiplerine uygun olarak yönetilmesi gibi kazanımlar da edinecek.

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Helikopter Tasarım Yarışması tasarım probleminin başarılması için potansiyel mühendislik yeteneklerinin yansıtılmasını teşvik etmeyi amaçlanıyor. Yarışmada katılımcıların market ve endüstri gerçekleri açsısından uygulanabilir bir kavramsal tasarım oluşturmaları hedefleniyor. Katılımcıların tasarım çalışmaları, gelecek teknolojisi öngörülerine dayandırılan tasarımlardan ziyade üretilebilirlik hedefi ile hafif sınıf bir helikopter için odaklanması bekleniyor.

Bu çerçevede, katılımcılar tarafından uygulanan mühendislik değerlendirme ve karar verme yöntemleri, raporlara yansıtılan tasarım çözümleri, tanımlanmış tasarım ve performans gereksinimlerinin yerine getirilmesi seviyesi açısından değerlendirilmeye alınacak.

Ödüller hakkında

Yarışmada katılımcıların “Ön Tasarım Raporu” ve “Final Tasarım Raporu” aşamalarını başarıyla tamamlaması bekleniyor. Birincinin 30 bin TL, ikincinin 20 bin TL ve üçüncünün 10 bin TL ödül alacağı yarışma, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin parçası olmak ve başvurular gerçekleştirmek için "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.

13 Mar 2021 - 15:24 AA İstanbul- Teknoloji

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