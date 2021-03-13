Ankara'da Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Ankara Saat Kaçta?

Müslüman alemi için en önemli ay olan Ramazan için geri sayım başladı. İslam dininde özel bir yeri olan üç aylar bu sene 13 şubat tarihinde başladı. Üç ayların başlaması ve Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar, ezan saatlerini, ibadetleri ve edilecek duaları araştırmaya başladı. Her sene coşku ile karşılanan Ramazan ayı bu sene yine merakla bekleniyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber farz olmasa da Müslümanlar ibadetlerini arttırdı. Üç ayların yaşandığı bu dönemde İslam dinine mensup birçok kişi ezan saatlerini ve namazları öğrenmek istiyor. Ezan ve namaz saatleri ise illere göre farklılık gösteriyor.

2021 yılında üç ayların başlayacağı ve biteceği tarihler, kandil zamanları gibi hicri takvime göre belli olan özel günler yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarına göre 13 şubat tarihinde başlayan üç ayların ilki olan Recep ayı bugün son bulacak. 13 mart günü biten Recep ayının ardından ise üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı başlayacak. Şaban ayında Ramazan ayında olduğu gibi oruç tutmak farz olmamakla beraber birçok Müslüman şimdiden oruç tutmaya başladı. Hz. Muhammed’in üç aylar boyunca oruç tuttuğunu bilen ve bu ibadeti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, şimdiden ezan ve namaz saatlerini takip etmeye başladı. Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Ankara’da da şimdiden oruç tutmaya başlayan Müslümanlar akşam ezanı saatlerini araştırıyor.