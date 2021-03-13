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- 13 Mar 2021 - 17:06 G: 13 Mar 2021 - 17:16

Camdaki Kız Ne Zaman Başlıyor? 2021 Camdaki Kız Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Uzun süredir merakla beklenen Camdaki Kız dizisi için sayılı günler kaldı. Romandan uyarlanan Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Emre Okur
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Bir süredir izleyiciler tarafından merakla beklenen Camdaki Kız dizisi için geri sayım başladı. İlk olarak başrol oyuncusu Burcu Biricik ile izleyenlerde merak uyandıran Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanacak. Kısa süre önce ekrana geleceği açıklanan yapım ile ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. Dizinin yayınlanan ilk fotoğraflarının ardından izleyenler ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı.

Yeni sezonda OGM Pictures tarafından ekrana getirilecek olan Camdaki Kız dizisinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu kaleme alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken yapımın tanıtım filminden ilk kareler yayınlandı. İstanbul’un popüler semtlerinden İstiklal Caddesi’nde çekilen ilk tanıtım filminde yapımda Nalan karakterine hayat verecek olan başrol oyuncusu Burcu Biricik dikkatleri üzerine çekti. İlk fotoğrafları ile büyük ilgi çeken yapımın ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi ile ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak 2021 yılının nisan ayı gibi ekrana gelmesi bekleniyor.

13 Mar 2021 - 17:06 - Dizi Haberleri

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