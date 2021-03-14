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- 14 Mar 2021 - 15:12 G: 14 Mar 2021 - 15:13

Büyükşehir Belediyesinden Sağlık Çalışanlarına Jest...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Büyükşehir Belediyesinden Sağlık Çalışanlarına Jest

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Esat İtfaiye Müdürlüğü’nde belediyenin sağlık çalışanları için kahvaltı programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödemeyiz. Pandemi döneminde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutlayarak, ‘‘Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödemeyiz. Pandemi döneminde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygı ile eğiliyorum’’ dedi.

2021 Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı

Esat İtfaiye Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltı programında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, mesai arkadaşlarının gününü şu sözlerle kutladı:

‘‘Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilen bu yıl ayrı bir önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi pandeminin birinci yılını tamamlamış olduk. Bütün arkadaşlarımızın gününü kutluyorum hepsine sağlık dolu nice yıllar diliyorum.’’

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları da, 14 Mart Tıp Bayramı için düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Süleyman Yasin Gökçe (Doktor): ‘‘Pandemi dönemi boyunca büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.’’

-Esra Oktan (Acil Tıp Teknisyeni): ‘‘Pandemi dönemi de dahil olmak üzere görevlerini büyük bir özveri ile gerçekleştiren tüm sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.’’

14 Mar 2021 - 15:12 Ankara- Belediyeler

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