ATO, Esenboğa’dan yeni dış hat uçuşları istedi

17 MART 2021- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bir yıldır devam eden koronavirüs pandemisinin ekonomi alanındaki etkilerini ticaretle hafifletmek için Esenboğa’dan yurtdışına yeni direkt uçuş hatları konulmasını istedi. Baran, “Bir yandan sağlık açısından salgının izlerini silmeye çalışırken diğer yandan da ekonomimizi canlandırmamız gerekiyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın Gürsel Baran Başkanlığı’nda toplanan Yönetim Kurulu, haftalık olağan toplantısında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, AnadoluJet Başkanı Said Şamil Karakaş, THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen’i konuk etti. Esenboğa’dan direkt uçuşlarla yurtdışına ulaşmanın tacirler açısından önemine değinerek, Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda yürüttükleri çalışmaları anlatan Baran, insanları evlerine kapatan pandemiyle birlikte bu çalışmalarda da başa dönüldüğünü söyledi. Aşılama çalışmalarının devam etmesi ve tedbirlerle birlikte kademeli normalleşmeye geçildiğini hatırlatan Baran, maske, mesafe, temizlikle birlikte tüm tedbirlere riayet edilerek normal hayata dönüşün ticari faaliyetlerin devamı açısından da önemli olduğu kaydetti.

Türkiye’nin 2020 yılında OECD ülkeleri arasında Çin’den sonra ikinci sırada büyüyen ülke olduğunu dile getiren Baran, “Pandeminin ekonomiye olan etkilerini dış ticaretle hafifletmek için Esenboğa’dan yurtdışına yeni direkt hatlar istiyoruz” dedi. Baran, yeni destinasyonları, ihracat rotaları, sağlık turizmi ziyaretçileri, Türk vatandaşlarının yurt dışında yoğun olarak yaşadığı yerler gibi kriterler gözeterek talep ettiklerini ifade etti. Baran, “Bir yandan sağlık açısından salgının izlerini silmeye çalışırken diğer yandan da ekonomimizi canlandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

-“ATO İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”-

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da konuşmasında, Ankara’dan yurtdışına direkt uçuş hatlarının Ankara Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde oldukları bir konu olduğunu, pandemi öncesinde birlikte yürütülen çalışmalarla yeni destinasyonlara hatlar açtıklarını belirterek, “ATO’nun yurtdışı uçuşlar konusundaki vizyonunun, dünya ile bütünleşme stratejisinin, Ankara ve çevresindeki illerde ticaret yapan iş adamlarımızın dünya ile bağlanmasının ne demek olduğunun çok farkındayız” dedi. ATO Başkanı Baran’ın kendisine “Ankaralı iş insanları ve Ankara’nın sizin desteğinize ihtiyacı var. Gelin, yeni hatlar açın. İş insanlarımızın bekleyecek hali kalmadı, artık işine gücüne dört elle sarılması gerekiyor” dediğini kaydeden Aycı, “ATO’nun vizyonu ile Ankara Ticaret Odası Yönetimi’nin sinerjisi bize yansıdı. Bu çağrıya kayıtsız kalamayız. Bu ülkenin ekonomisi için hepimiz birer neferiz.” dedi. Aycı, yeni hatlar için önümüzdeki süreçte açıklama yapabileceklerini söyledi.

Pandemi sürecinden hizmet ve turizm sektörleriyle birlikte havacılık sektörünün de etkilendiğini kaydeden Aycı, “Pandemi süreci havayolu şirketlerini yirmi yıl geriye götürdü” dedi.

-“HER 20 HAVA KARGODAN BİRİ THY, HEDEF 10’DA BİR”-

Uçakların bir kısmını kargo aracı olarak değerlendirerek krizi fırsata çevirdiklerini anlatan Aycı, “Kargo piyasasında Türkiye’nin söz sahibi olmasının sağlanması konusunda önemli bir başarıya imza attı THY Kargo. Pazar payımızı yüzde 5,2’e çıkardılar. Bugün dünyada her yirmi hava kargodan bir tanesi bizimle uçuyor. Hedefimiz her on kargodan birinin THY ile uçması” dedi. Aycı, THY Kargo’nun 110 ülkeye kargo taşıdığını bildirdi. Aycı, THY’nin kargo taşımacılığı konusunda Ankaralı ihracatçılarla da işbirliği yapılabileceğini hatırlattı.

Türkiye’nin dünyanın mal ticaretinin önemli bir transfer merkezi haline dönüşebileceğinin altını çizen Aycı, İstanbul Havalimanı’nın yapılmasının bu vizyonun sonucu olduğunu söyledi. THY’nin dünyanın en çok ülkesine direkt uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Aycı, “Dünyada en çok ülkeye direkt uçabilen iş insanı Türk iş insanıdır. 126 ülkeye 336 destinasyona THY ile gidebilir” dedi.

Toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Halil İlik, Nuh Acar ve Ali Yıldız da yer aldı.