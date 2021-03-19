Çanakkale Şehitleri Yenimahalle’de Anıldı!

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen şehitleri anma programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı’nda, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Şehitlerin için Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin de okunduğu programda, Hafız Fazlı Çoban’ın sunumunda Hafız Bilal Demiryürek, Esat Aydoğan ve Yunus Koçan tarafından ilahiler ve kasideler okundu.

Yaşar, “Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile helalleşmek istiyorum”

Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “On bin yıldır tarih sahnesinde olan ve esaret tanımayan Türk Ulusunu silmek isteyenlere hadlerini bildirdiğimiz Çanakkale Savaşını ve şehit düşen atalarımızı yad etmek için bir aradayız. Bu anlamlı günde kendim ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk Milleti adına bir muhasebe yapmak istiyorum. Bu akşam, vatanımızda özgürce nefes almamız için kendini feda eden 15’liklerle, 13 yaşındaki bombacı Ali’yle, 250 kiloluk mermiyi vatanı sırtlar gibi kaldıran Seyit Onbaşı ile karısını ve çocuklarını geride bırakanlarla, kendi cenaze namazını kılan 57’inci alayla, size taarruz değil ölmeyi emrediyorum diyen büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile helalleşmek istiyorum” dedi.

Çanakkale’de Vatan İçin Şehit Düşen On Binler Yatıyor

Yaşar, “Arıburnu’nda, Anafartalar’da, ConkBayırı’nda, Kireçtepe’de Çanakkale Geçilmez diyen 67 vilayetten Türk’ü, Kürdü, Çerkez’i, Boşnağı, Arnavut’u, Alevisi, Sünnisi şehitlikte koyun koyuna yatarken hala bugün yapılan ayrımlara karşı yüzümüz kızarmıyor mu? Vergisini alırken, askere alırken kimliklerine bakmayan ama işe alınırken memleketine, mezhebine bakanlar, kapılar üzerine çarpı atanlar şehitlere ne cevap verecek. Çanakkale’de evinden, köyünden ayrılanlar geride ya hatıra bir resim ya da cepheden gönderilebilen kanlı gömleğini, asker elbisesini yadigar bıraktı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bütün öğrencileri savaşa gönüllü gitti ve şehit düştü. Tıp Fakültesi 1921 yılına kadar mezun veremedi. Galatasaray, Konya, İzmir, Bursa, Balıkesir Liseleri 1915 yılında diploma verecek öğrenci bulamadı. Çanakkale’de şehit düşen 10 binden fazla askerimiz yüksek tahsilli, 30 bin askerimiz orta öğretim mezunu ve 5 bin askerimiz 12 ile 15 yaş arasındaydı” şeklinde konuştu.

Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır

Çanakkale’yi Mustafa Kemal’siz ananların ve onu yok sayanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e büyük borcu olduğunu ifade eden Yaşar, “Başkomutan sıfatını sonuna kadar hak eden, kurtuluş mücadelemizin kahramanı Atatürk’e hepimizin ödenmez bir borcu var. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olan Afyonlu bir halk çocuğu olarak söz konusu vatansa gerisi teferruattır ruhunun hala yaşadığına inanıyorum. O ruh sayesinde bu toprakların sonsuza kadar bize yurt olacağına sonsuz inancımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından, Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizden kendim ve milletim adına helallik istiyorum” diyerek konuşmasının sonunda andımızı okudu.