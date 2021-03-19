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- 19 Mar 2021 - 14:45 G: 19 Mar 2021 - 14:56

Kullanıcı Sayısı Rekor Atış Gösteren BiP Kullanımı Güncellendi!

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu BiP’in arayüzü, herkesin daha rahat kullanabilmesi için geliştirildi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP’in ana menüsü sadeleşti ve erişilebilirlik seviyesi artırıldı.

Uygulamada yer alan "Keşfet" menüsü, ana sayfadan "Daha Fazla" menüsüne taşındı. Ayrıca ana menü kullanımı tercihe göre değiştirilebilir hale getirildi. Böylece daha sade bir BiP deneyimine ulaşan kullanıcılar, "Kişiselleştir" butonu ile Keşfet'i ve tercih ettikleri diğer özellikleri ana menüye taşıyabiliyor.

Aynı zamanda görme engelli kullanıcılar için erişilebilirliğin de artırıldığı BiP'in güncel sürümünde, uygulamada yer alan tüm alanların etiketlendirilmesi, mesajlaşma deneyiminin sadeleştirilmesi, grup aramalarda seçilen kişilerin söylenmesi, mesajlar içinde toplam kaç tane okunmamış mesaj olduğunun söylenmesi gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca görüntülü ya da sesli aramalarda tüm butonlara erişilebilmesi, tüm butonların ayrı ayrı okunması gibi yenilikler de bulunuyor. Hem mobil işletim sistemlerinde hem de web ve masaüstü sürümlerinde yapılan çok sayıda iyileştirme ile BiP daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, BiP’in tasarımını ve içeriğini tüm kullanıcılara hitap edecek şekilde sürekli geliştirdiklerini belirterek, erişilebilirliğin tam olarak sağlanabilmesi için uygulama arayüzü ile birlikte kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerektiğini bildirdi.

Akıncı, şunları kaydetti:

“75 milyonu aşan indirilme sayımız ile her gün dünya çapındaki milyonlarca kullanıcımızın hayatına dokunuyoruz. Bu kadar büyük bir aileye sahip olmak üzerimize önemli sorumluluklar da yüklüyor. Erişilebilirliğe yönelik hazırlanan uluslararası ilkeleri ve düzenlemeleri göz önünde bulundurarak tüm kullanıcılarımız için daha erişilebilir bir iletişim platformu olmak amacıyla geliştirmelerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.”

BiP uygulaması rakiplerinde bulunmayan pek çok farklı özelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor. 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım imkânı BiP’in öne çıkan özellikleri oluyor.

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu BiP’in arayüzü, herkesin daha rahat kullanabilmesi için iyileştirildi. BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

19 Mar 2021 - 14:45 AA İstanbul- Teknoloji

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