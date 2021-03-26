Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Mar 2021 - 17:01 G: 26 Mar 2021 - 17:03

Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş! Önceki Güne Göre 0,3 Artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya kadar yükseldi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 556 bin 719,68 lira, işlem miktarı ise 704,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 93 bin 70,56 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

26 Mar 2021 - 17:01 AA İstanbul- Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama Geldi! Ticaret Açığı Artıyor mask
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama Geldi! Ticaret Açığı Artıyor
Getir, Yeni Yatırımla 2,6 Milyar Dolar Değerleme Seviyesinde! mask
Getir, Yeni Yatırımla 2,6 Milyar Dolar Değerleme Seviyesinde!
Türkiye'nin Kovid-19'la Mücadelesi İçin Önemli İsimden Övgü Geldi! mask
Türkiye'nin Kovid-19'la Mücadelesi İçin Önemli İsimden Övgü Geldi!
Kovid-19'la Mücadele İçin Yurt Dışından Gelen Aşı Miktarı 28 Milyonu Aştı! mask
Kovid-19'la Mücadele İçin Yurt Dışından Gelen Aşı Miktarı 28 Milyonu Aştı!
Bakan Pekcan, İhracat Platformu Tanıtım Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu! mask
Bakan Pekcan, İhracat Platformu Tanıtım Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu!
Samsung Güncel Kampanyaları Başladı! Samsung'un Birçok Ürününde İndirim Fırsatı! mask
Samsung Güncel Kampanyaları Başladı! Samsung'un Birçok Ürününde İndirim Fırsatı!
Samsung Güncel Kampanyaları Başladı! Samsung'un Birçok Ürününde İndirim Fırsatı! mask
Samsung Güncel Kampanyaları Başladı! Samsung'un Birçok Ürününde İndirim Fırsatı!
Doğal Afet İle Zarar Gören Binalara Hasar Tespiti Başladı! mask
Doğal Afet İle Zarar Gören Binalara Hasar Tespiti Başladı!
Zhou Dongyu Yaptırım Kararı Sonrasında Burberry Sözleşmesini Feshetti! mask
Zhou Dongyu Yaptırım Kararı Sonrasında Burberry Sözleşmesini Feshetti!
Avrupa Borsalarında Hareketlenme Başladı! Borsalar Alıcılı Seyirle Açıldı mask
Avrupa Borsalarında Hareketlenme Başladı! Borsalar Alıcılı Seyirle Açıldı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş! Önceki Güne Göre 0,3 Artış mask
Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş! Önceki Güne Göre 0,3 Artış
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama Geldi! Ticaret Açığı Artıyor mask
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama Geldi! Ticaret Açığı Artıyor
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Birkaç Bölüm Kaldı... Hayranları Karaları Bağladı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Birkaç Bölüm Kaldı... Hayranları Karaları Bağladı!
Getir, Yeni Yatırımla 2,6 Milyar Dolar Değerleme Seviyesinde! mask
Getir, Yeni Yatırımla 2,6 Milyar Dolar Değerleme Seviyesinde!
Thierry Henry'den Büyük Tepki! Sosyal Medyadan Çıkacak mask
Thierry Henry'den Büyük Tepki! Sosyal Medyadan Çıkacak
Cemal Can Her Yerden Kazanıyor! Önce Survivor, Sonra Exxen, Şimdi Youtube! Paraya Para Demiyor! Hayranları Çığlıklar Atıyor. mask
Cemal Can Her Yerden Kazanıyor! Önce Survivor, Sonra Exxen, Şimdi Youtube! Paraya Para Demiyor! Hayranları Çığlıklar Atıyor.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL