Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş! Önceki Güne Göre 0,3 Artış

Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 556 bin 719,68 lira, işlem miktarı ise 704,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 93 bin 70,56 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.