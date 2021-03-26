Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş! Önceki Güne Göre 0,3 Artış
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya kadar yükseldi. İşte detaylar...
Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 556 bin 719,68 lira, işlem miktarı ise 704,01 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 93 bin 70,56 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.