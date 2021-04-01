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- 01 Nis 2021 - 15:08 G: 01 Nis 2021 - 15:31

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Nerede Çekiliyor? Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş Nerede?

TRT ekranlarında adeta dizi furyası ediyor. Sürekli yeni yapımlarla izleyici karşısına çıkan TRT kanalı son dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisini yayına soktu. Dizi ile ilgili merak edilenlerin hepsi haberimizde...

Ali Kurt
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Uzun zamandır ekrana gelen tanıtım filmleri ile merak uyandıran Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek. Tarihi bir dönemi ve olayları anlatacak olan yapım bir süredir heyecanla bekleniyor. İzleyenler tarafından şimdiden ilgi gören ve sosyal medyada konuşulan yapım ile ilgili birçok ayrıntı da merak edildi. Güçlü oyucu kadrosu ve farklı hikayesi ile dikkat çeken yapımın çekim yerleri araştırma konusu oldu.

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yayınlanan ilk tanıtım filminden bu yana izleyenlerde merak uyandırdı. Tarihi bir dönemin ve gerçek olayların anlatılacağı dizinin yapımcılığını TMC Film üstleniyor. Başar Başaran ve Emre Özdür’ün senaryosunu yazdığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başrollerinde de Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu gibi başarılı isimler yer alacak. Yayınlanan tanıtımları ile dikkat çeken yapımın sezonun iddialı yapımları arasına girmesi bekleniyor. Bir sezonluk planlanan ve toplamda 26 bölüm olması beklenen dizinin sonrasında devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Şimdiden izleyenleri heyecanlandıran yapım tarihi bir dönemi anlatacağından kaynaklı çekim yerleri de merak konusu oldu.

01 Nis 2021 - 15:08 - Dizi Fragmanları

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