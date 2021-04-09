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- 09 Nis 2021 - 13:56 G: 09 Nis 2021 - 13:57

Bakan Açıkladı: 2023'e Kadar Enerji Verimliliğiyle 870 Milyon Lira Tasarruf Yapılacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamu binalarında enerji verimliliğiyle sağlanan tasarruf tutarını 2023'e kadar 870 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında Enerji Verimliliği Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü, üniversitenin Maltepe'de inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde imzalandı. İmzalar, Bakan Dönmez ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından atıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Marmara Üniversitesi'nin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde hizmet veren birimlerinin tek çatı altında toplanacağını ve Türkiye'nin en büyük yerleşkelerinden biri olacağını dile getirdi.

Bu yerleşkenin "yeşil bir külliye" olacağını kaydeden Dönmez, buradaki binaların tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üreteceğini ve sıfır atık hedefiyle atıkları geri dönüştürecek tesislerin faaliyete geçeceğini ifade etti.

Dönmez, enerji verimliliğinin en ucuz enerji kaynağı olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Kamu binalarında geçen yıl yüzde 15 enerji verimliliği hedefi belirledik. Bu kapsamda, kamu binalarımız, eğitim kurumlarımız, yerel yönetimlerin binaları dahil bu hedef için çeşitli projeler yapıyorlar ve biz de destek oluyoruz. Üniversitemizle yaptığımız protokol çerçevesinde sahadaki tecrübemizi de paylaşacağız. Protokolün kapsamı ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik çalışmalardır. Proje yazılım ve yönetim tecrübesinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Ortak projeler geliştireceğiz ve organizasyonlar düzenleyeceğiz. Bu konuda görünürlüğü artırmayı amaçlıyoruz."

Türkiye'de son 4 yılda enerji verimliliği için 4,8 milyar dolar yatırım yapıldığı anımsatan Dönmez, "Buna karşılık 1,2 milyar dolar tasarruf sağlandı. Sadece geçen yıl 635 milyon dolar enerji verimliliği yatırımı yaptık ve 158 milyon dolar tasarruf sağladık. Sanayi ve imalat sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik proje desteğimizi 300 bin liradan 1,5 milyon liraya çıkardık. Nisan 2021 itibarıyla destek verdiğimiz proje sayısı 325'e, destek miktarı da 43 milyon liraya ulaştı." diye konuştu.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi çerçevesinde verimlilik artırıcı projelerin kapsamının genişletileceğini ifade ederek, "Kamu binalarında enerji verimliliğinden sağlanan tasarruf miktarını 2023'te 870 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Emisyonların azaltılması ve yutak alanlarının genişletilmesi için son 3 yılda enerji sektörü olarak 2 milyon 645 bin ağaç diktik." diye konuştu.

Dönmez, imza töreninin ardından yerleşkeyi dolaştı ve sonrasında ağaç dikti.

09 Nis 2021 - 13:56 AA İstanbul- Ekonomi

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