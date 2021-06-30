Buse Varol’dan Sonunda Haber Geldi! Hastaneye Kaldırılıp Umutları Tüketmişti, Açıklaması Olay Oldu! Alişan’ın Kardeşinin Son Durumu…

Olayların ortaya çıkmasının hemen arkasından Alişan hiç paylaşım yapmamıştı ama Buse Varol ara sıra paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşımlarına ise uzun bir süreden sonra bir yenisini ekledi. Peki, Buse Varol ne dedi?

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş kısa bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve apar topar bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen arkasından ise Alişan ilk kez bir hastane önünde görüntülenmişti. Hastane önünde ailesiyle birlikte olan Alişan ise “Çok dua edin ne olur. Abimin durumu kritik, duaya ihtiyacımız var” sözlerini dile getirmişti.



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