Buse Varol’dan Sonunda Haber Geldi! Hastaneye Kaldırılıp Umutları Tüketmişti, Açıklaması Olay Oldu! Alişan’ın Kardeşinin Son Durumu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan sonunda haber geldi. Kısa bir süre önce Alişan’ın ve Alişan’ın abisi Selçuk Tektaş iddialara göre koronavirüse yakalanmıştı. Daha sonra ise Alişan’ın hastane önünde görülmesi Alişan’ın koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanlamıştı fakat abisinin durumu…
Olayların ortaya çıkmasının hemen arkasından Alişan hiç paylaşım yapmamıştı ama Buse Varol ara sıra paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşımlarına ise uzun bir süreden sonra bir yenisini ekledi. Peki, Buse Varol ne dedi?
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş kısa bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve apar topar bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen arkasından ise Alişan ilk kez bir hastane önünde görüntülenmişti. Hastane önünde ailesiyle birlikte olan Alişan ise “Çok dua edin ne olur. Abimin durumu kritik, duaya ihtiyacımız var” sözlerini dile getirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.