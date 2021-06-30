- 30 Haz 2021 - 17:43 G: 30 Haz 2021 - 18:10

Buse Varol’dan Sonunda Haber Geldi! Hastaneye Kaldırılıp Umutları Tüketmişti, Açıklaması Olay Oldu! Alişan’ın Kardeşinin Son Durumu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan sonunda haber geldi. Kısa bir süre önce Alişan’ın ve Alişan’ın abisi Selçuk Tektaş iddialara göre koronavirüse yakalanmıştı. Daha sonra ise Alişan’ın hastane önünde görülmesi Alişan’ın koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanlamıştı fakat abisinin durumu…

Olayların ortaya çıkmasının hemen arkasından Alişan hiç paylaşım yapmamıştı ama Buse Varol ara sıra paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşımlarına ise uzun bir süreden sonra bir yenisini ekledi. Peki, Buse Varol ne dedi?

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş kısa bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve apar topar bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen arkasından ise Alişan ilk kez bir hastane önünde görüntülenmişti. Hastane önünde ailesiyle birlikte olan Alişan ise “Çok dua edin ne olur. Abimin durumu kritik, duaya ihtiyacımız var” sözlerini dile getirmişti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

30 Haz 2021 - 17:43 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir Yakıp Yıktı! Öyle Bir Bikinili Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Göğüs Dekoltesiyle Resmen Büyüledi, Sosyal Medya Karıştı! mask
Demet Özdemir Yakıp Yıktı! Öyle Bir Bikinili Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Göğüs Dekoltesiyle Resmen Büyüledi, Sosyal Medya Karıştı!
Hande Erçel’den 15 Dakika Rekoru! Sosyal Medya Çalkalandı, Hem Bikinili Hem Maskeli Her Şeyi Paylaştı! Tek Bir İsteği Var… mask
Hande Erçel’den 15 Dakika Rekoru! Sosyal Medya Çalkalandı, Hem Bikinili Hem Maskeli Her Şeyi Paylaştı! Tek Bir İsteği Var…
Müge Anlı’da Son Dakika Alarmları! Büyükşen Olayı Müge Anlı’yı Titretti! Büşra’nın Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Milyonlar Yıkıldı! Meğer Yanlış Ev… mask
Müge Anlı’da Son Dakika Alarmları! Büyükşen Olayı Müge Anlı’yı Titretti! Büşra’nın Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Milyonlar Yıkıldı! Meğer Yanlış Ev…
Survivor Ayşe’nin Hayatı Bitti! Kutlama Cehennem Alanına Döndü, Silahlar Patladı! İki Kişi Ayşe Yüzünden… mask
Survivor Ayşe’nin Hayatı Bitti! Kutlama Cehennem Alanına Döndü, Silahlar Patladı! İki Kişi Ayşe Yüzünden…
Arka Sokaklar Zeliş Hüsnü Çoban’ı Kanser Edecek! Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Sosyal Medya Yanıyor! Sadece 17 Saat İçerisinde Yaktı! mask
Arka Sokaklar Zeliş Hüsnü Çoban’ı Kanser Edecek! Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Sosyal Medya Yanıyor! Sadece 17 Saat İçerisinde Yaktı!
Survivor Acun Ilıcalı’yı Son Noktasına Getirdi! Dominik Onun İçin Bir Şey İfade Etmiyor! Şeyma Subaşı Ağlaya Ağlaya Aradı ama O İsimle Soluğu Tatilde Aldı! mask
Survivor Acun Ilıcalı’yı Son Noktasına Getirdi! Dominik Onun İçin Bir Şey İfade Etmiyor! Şeyma Subaşı Ağlaya Ağlaya Aradı ama O İsimle Soluğu Tatilde Aldı!
Masterchef Stüdyosunda Tüm Şefler Zırıl Zırıl Ağladı! Ekran Başındakiler Daha Fazla Dayanamadı! Acun Medya İlke Kez Böyle Bir Şeye Şahit Oldu! Meğer O İsim… mask
Masterchef Stüdyosunda Tüm Şefler Zırıl Zırıl Ağladı! Ekran Başındakiler Daha Fazla Dayanamadı! Acun Medya İlke Kez Böyle Bir Şeye Şahit Oldu! Meğer O İsim…
Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! Yok Satmaya Saatler Önce Başladı! Her Şey Tükendi, Limitler Zorlandı! Fiyatlar “Yok Artık” Dedirtiyor! mask
Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! Yok Satmaya Saatler Önce Başladı! Her Şey Tükendi, Limitler Zorlandı! Fiyatlar “Yok Artık” Dedirtiyor!
Masterchef Furkan Sinirden Çılgına Dönecek! Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağlatmıştı, İlk Kez Anıldı! Somer Şef Çılgına Çevirdi! “Küçücük Çocuğa mı Elendin?” mask
Masterchef Furkan Sinirden Çılgına Dönecek! Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağlatmıştı, İlk Kez Anıldı! Somer Şef Çılgına Çevirdi! “Küçücük Çocuğa mı Elendin?”
Mehmet Ali Erbil’e Tehdit Üzerine Tehdit! Başına Gelmeyen Kalmadı! Önce Tecavüzcü Oldu Şimdi Bu… Kavgaları Yeniden Alevlenecek! mask
Mehmet Ali Erbil’e Tehdit Üzerine Tehdit! Başına Gelmeyen Kalmadı! Önce Tecavüzcü Oldu Şimdi Bu… Kavgaları Yeniden Alevlenecek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Burak Özçivit’ten müjde: Fahriye'nin Sürprizleri var! mask
Burak Özçivit’ten müjde: Fahriye'nin Sürprizleri var!
Hande Erçel’den 15 Dakika Rekoru! Sosyal Medya Çalkalandı, Hem Bikinili Hem Maskeli Her Şeyi Paylaştı! Tek Bir İsteği Var… mask
Hande Erçel’den 15 Dakika Rekoru! Sosyal Medya Çalkalandı, Hem Bikinili Hem Maskeli Her Şeyi Paylaştı! Tek Bir İsteği Var…
Bitcoin Yeni Bir Boğa Koşusuna Mı Hazırlanıyor! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor! mask
Bitcoin Yeni Bir Boğa Koşusuna Mı Hazırlanıyor! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor!
Temmuz'da Kazanç Sağlayacak Altcoinler Belli Oldu! 3 İsme Dikkat! mask
Temmuz'da Kazanç Sağlayacak Altcoinler Belli Oldu! 3 İsme Dikkat!
Kripto Para Ticaretine Girmek İsteyenlere Tüyolar! Yeni Başlayanlar İçin En İyi Stratejiler! mask
Kripto Para Ticaretine Girmek İsteyenlere Tüyolar! Yeni Başlayanlar İçin En İyi Stratejiler!
Ripple Kripto Dünyasını Salladı! Ripple Net Gücünü Artırıyor! mask
Ripple Kripto Dünyasını Salladı! Ripple Net Gücünü Artırıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status