Öncü Borsalardan BitMEX'in Rezervleri Ne Kadar? İşte Sahip Olduğu Bitcoin Miktarı!

Öncü kripto türevleri işlem platformu BitMEX, rezervlerini görünür kılmak için otomatik bir şeffaflık aracı yayınladı. Kripto para türevleri ticareti için ana platform olan BitMEX, büyük borsaların müşterilerinin gizliliğinden ödün vermeden bakiyelerini ve yükümlülüklerini görünür hale getirmelerine izin veren bir protokol açıkladı.

Resmi BitMEX web sitesindeki duyuruya göre, mühendisler tüm merkezi borsalar ve diğer kripto piyasası katılımcıları için uygun yeni bir şeffaflık protokolü önerdi.

“Proof of liability ” olarak adlandırılan yeni bir mekanizma, borsaların, tüccarların hassas verilerini ifşa etmeden tüm bakiyeleri ve borçları yayınlamasına olanak tanır. Bu konsepte butik platform Coinfloor öncülük etti, ancak ilk versiyonu analistlere varlıkların müşteriler arasındaki dağılımını izleme ve büyük müşterilerin bakiyelerini görme fırsatı veriyor.

Böyle bir şema Coinbase, Binance ve FTX gibi ağır toplar tarafından benimsenemez, bu nedenle BitMEX ekibi tam şeffaflığı üst düzey veri gizleme ile birleştirmek için bir yöntem tanıttı.

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BitMEX, tüm verileri rastgele boyuttaki parçalara bölmeyi öneriyor. Veriler bölündükten sonra, parçalar rastgele karıştırılır ve daha sonra bir Merkle ağacına dahil edilir (hash edilmiş veri kütlesi).

BitMEX’in Bitcoin (BTC) Rezervlerini Kontrol Edebilirsiniz

Bugün, BitMEX araştırması, bu planın borsası ile nasıl çalıştığına dair bir demo yayınladı. Bu verileri oluşturmak ve doğrulamak için gereken tüm araçlar, BitMEX’in GitHub depolarından indirilebilir.

Demoya göre, herkes Bitcoin (BTC) blockchain‘inin belirli bir blok yüksekliğinde BitMEX varlıklarındaki tüm UTXO verileriyle bir dosya oluşturabilir. Dosyaya göre BitMEX, 693.062 numaralı blokta 110.090 Bitcoin (BTC) tutuyor.