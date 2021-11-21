Dilek Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur? Dilek Namazı Kimlere Farz, Kadınlar Kılabilir Mi? Diyanetle Dilek Namazı Kılınışı…
Peki, dilek namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur, dilek namazı kimlere farz, kadınlar kılabilir mi, diyanetle dilek namazı kılınışı nasıl? İşte, dilek namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur, dilek namazı kimlere farz, kadınlar kılabilir mi, diyanetle dilek namazı kılınışı nasıl hakkında merak edilen bütün detaylar…
Müslümanların kıldığı namazlar arasında dilek namazı, diğer bir adı ile hacet namazı yer alır. Dilek namazı her gün kılınabilse bile özellikle Müslümanlar için mübarek sayılan günlerde kılınır. Mekruh zamanlar dışında her zaman kılınan namaz dileklerin gerçekleşmesi için kılınır. Dünya ve ahireti için insanlar dileklerini 4 rekattan meydana gelen bir namaz kılarak Allah’a (c.c) ulaştırırlar. Hz. Peygamber (S.a.s)’den gelen rivayete bakılacak olduğu zaman ilk rekatta Fatiha’nın hemen ardından 3 kere Ayetel-Kürsi okumak Allah’a ulaşmanın en içten ve samimi yöntemlerinden bir tanesidir. Peki, dilek namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur, dilek namazı kimlere farzdır? Diyanetle dilek namazı kılınışı nasıldır? İşte, merak edilenler…
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21 Kas 2021 - 13:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.