Masterchef Azize Yeniden Kadroda! Bu Sefer 3. Kez Geliyor, Seyirciler Delirdi! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Görenler Dondu Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e Azize yeniden yarışmaya dönüyor! Bu kez üçüncü kez yarışmaya katılacak olan Masterchef yarışmacısı olan Azize, seyircileri delirtti. Gidişiyle “Göbek atıyorum” yorumlarını yaptıran Azize Polat, yeniden dönüşüyle akılları yerinden etti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada elendikten sonra 24 saat sonra ikinci kez kadroya giren Azize Polat, Pazartesi girdiği yarışmadan Pazar günü yeniden elenmişti. Somer Şeften övgü dolu yorumlar alan Azize Polat, yeniden mi yarışmaya katılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.