- 26 Kas 2021 - 14:16 G: 26 Kas 2021 - 14:22

Masterchef Azize Yeniden Kadroda! Bu Sefer 3. Kez Geliyor, Seyirciler Delirdi! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Görenler Dondu Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e Azize yeniden yarışmaya dönüyor! Bu kez üçüncü kez yarışmaya katılacak olan Masterchef yarışmacısı olan Azize, seyircileri delirtti. Gidişiyle “Göbek atıyorum” yorumlarını yaptıran Azize Polat, yeniden dönüşüyle akılları yerinden etti. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada elendikten sonra 24 saat sonra ikinci kez kadroya giren Azize Polat, Pazartesi girdiği yarışmadan Pazar günü yeniden elenmişti. Somer Şeften övgü dolu yorumlar alan Azize Polat, yeniden mi yarışmaya katılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Kas 2021 - 14:16 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?” mask
Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?”
Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! mask
Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!
Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande” mask
Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande”
Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Kararı! O Ses Türkiye İçin Tüm Kararı Verdi, Ortalık Karıştı! TV8 Yayın Akışı Komple Değişti! Öyle Bir Olaya İmza Atıldı Ki… mask
Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Kararı! O Ses Türkiye İçin Tüm Kararı Verdi, Ortalık Karıştı! TV8 Yayın Akışı Komple Değişti! Öyle Bir Olaya İmza Atıldı Ki…
Türkan Şoray Nasıl Ünlü Oldu? Türkan Şoray’ın Keşfedilme Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!     mask
Türkan Şoray Nasıl Ünlü Oldu? Türkan Şoray’ın Keşfedilme Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!    
Müge Anlı’da Rahmi Özkan’ı Yıkan Ölüm Haberi! Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 13 Yaşındaydı, Aradan Tam 3 Yıl Geçti... mask
Müge Anlı’da Rahmi Özkan’ı Yıkan Ölüm Haberi! Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 13 Yaşındaydı, Aradan Tam 3 Yıl Geçti...
Kayahan'ın Kızı Beste Açar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Evlilik Arifesindeki Oksal Erev İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Kayahan'ın Kızı Beste Açar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Evlilik Arifesindeki Oksal Erev İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Yunus Günçe'nin Eşi Işık Selin Günçe Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Yunus Günçe İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Yunus Günçe'nin Eşi Işık Selin Günçe Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Yunus Günçe İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Barut İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Barut İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Gizem Çözüldü! Melisa Hakkında Çıkan O Gerçek Seyirciyi Delirtti, “Veto” Edilir Denilmişti, Şoke Etti! mask
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Gizem Çözüldü! Melisa Hakkında Çıkan O Gerçek Seyirciyi Delirtti, “Veto” Edilir Denilmişti, Şoke Etti!
Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?” mask
Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?”
Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! mask
Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!
Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande” mask
Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande”
Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Kararı! O Ses Türkiye İçin Tüm Kararı Verdi, Ortalık Karıştı! TV8 Yayın Akışı Komple Değişti! Öyle Bir Olaya İmza Atıldı Ki… mask
Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Kararı! O Ses Türkiye İçin Tüm Kararı Verdi, Ortalık Karıştı! TV8 Yayın Akışı Komple Değişti! Öyle Bir Olaya İmza Atıldı Ki…
Burak Özçivit’le Evlendiğini Sanan Masterchef Burcu Önal Bakın Kiminle Evli! Masterchef Burcu'nun Dudak Dudağa Pozları Eşini Ele Verdi    mask
Burak Özçivit’le Evlendiğini Sanan Masterchef Burcu Önal Bakın Kiminle Evli! Masterchef Burcu'nun Dudak Dudağa Pozları Eşini Ele Verdi   

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status