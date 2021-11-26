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26 Kas 2021 - 14:16

Masterchef Azize Yeniden Kadroda! Bu Sefer 3. Kez Geliyor, Seyirciler Delirdi! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Görenler Dondu Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e Azize yeniden yarışmaya dönüyor! Bu kez üçüncü kez yarışmaya katılacak olan Masterchef yarışmacısı olan Azize, seyircileri delirtti. Gidişiyle “Göbek atıyorum” yorumlarını yaptıran Azize Polat, yeniden dönüşüyle akılları yerinden etti. Peki, neler oluyor?