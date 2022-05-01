Türksat 6A'ya Türk Mühendisleri damga vurdu

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) koordinasyonunda geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A, Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından üretilen komponentleriyle dikkat çekiyor.

4.2 ton ağırlığındaki uyduyu hareket ettiren elektrikli itki motoru, yönü ve konumunu tespit eden yıldızizler, uydunun yön değiştirmesini sağlayan tepki tekeri, Türkiye’nin sahip olduğu insan kaynağı ile hayata geçiriliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’ni (USET) ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten eşlik etti.

İncelemelere ilişkin detaylar bakanlığın resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Bakan Varank’a TÜRKSAT 6A’nın Mayıs ayında işlevsel ve çevresel testlere başlayacağı bilgisi verildi. Varank, uzaya gönderilecek uydu için daha önce 2 uydu yapıp testlerden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek projede kaç kişinin çalıştığını sordu. Yetkililer, TÜBİTAK UZAY’ın koordinasyonunda yükleniciler ve alt yükleniciler ile birlikte ortalama 300 kişinin projede görev yaptığını ifade etti.

Bakan Varank, TURKSAT 6A’da kullanılacak yerli ve milli komponentleri de tek tek inceledi.

TÜRKSAT 6A’daki en önemli yerli ve milli teknolojilerden bir tanesinin elektrikli itki motoru olduğunu anlatan Varank, “Kimyasal yakıt kullanmadan elektrikli itki teknolojisiyle uyduyu yönlendirdiğiniz bir teknoloji bu. Bunu dünyada yapabilen 5-6 ülke var. TÜRKSAT 6A’ya entegre ettiler. İMECE’de de bu teknoloji kullanılacak” diye konuştu.

https://youtu.be/0NU74Vce0B8

2023’TE YÖRÜNGEDEKİ YERİNİ ALACAK

Türksat A.Ş. için TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TAI, ASELSAN ve C-tech gibi şirketlerin katılımıyla geliştirilen TÜRKSAT 6A uydusu 2023 yılında yörüngedeki yerini alacak. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak TURKSAT 6A’da TÜBİTAK UZAY’ın RASAT ve GÖKTÜRK-2 projelerindeki tecrübesinden yararlanıldı. Uydu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecek. TÜRKSAT 6A, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecek.